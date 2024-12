Weidauer: "Wollen immer mehr"

Immer noch ungeschlagen – das ist die U 23-Frauen-Nationalmannschaft nach der Einführung der Mannschaft im vergangenen Oktober. Und nicht nur das, immerhin gewann das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter gegen Spanien am vergangenen Donnerstag souverän mit 3:0. Für die Entscheidung sorgte dabei Sophie Weidauer mit ihren Treffern zum 2:0 und zum Endstand. Im Interview mit DFB.de berichtet die Stürmerin von Werder Bremen unter anderem von den Stärken der U 23 und dem Glücksgefühl nach ihrem Doppelpack.

DFB.de: Sophie, du kamst im Spiel gegen Spanien beim Spielstand von 1:0 von der Bank und konntest das Spiel mit deinem Doppelpack entscheiden. Das Spiel wirst du nicht so schnell wieder vergessen, oder?

Sophie Weidauer: Nein, definitiv nicht. (lacht) Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich der Mannschaft mit meinen zwei Treffern so helfen konnte, zudem es meine ersten Tore für die U 23 waren.

DFB.de: Ihr habt gegen Spanien durchweg dominiert, dabei habt ihr als Team – gemeinsam mit den U 20-WM-Teilnehmerinnen – noch nie so zusammengespielt. Wie habt ihr es geschafft, euch so schnell einzuspielen?

Weidauer: In meinen Augen ist die gemeinsame Kommunikation, sowohl auf als auch neben dem Platz, der entscheidende Faktor. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen und helfen, um schnellstmöglich ein Team zu werden. Es ist in der Mannschaft zu spüren, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, weil alle Lust haben, unsere sportlichen Schwerpunkte auf dem Platz umzusetzen und das ist sehr gut sichtbar.



DFB.de: Was macht euer Team aus deiner Sicht aus? Was sind eure Stärken?

Weidauer: Die starke Kommunikation, aber genauso die mutige Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen. Es ist auf dem Platz spürbar, dass wir diese Art verinnerlicht haben und immer mehr wollen, deswegen freuen wir uns jetzt schon sehr auf Montag, um das nächste Spiel angehen zu können.



DFB.de: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Weidauer: Die Stimmung ist sehr locker, aber gleichzeitig auch höchst konzentriert und fokussiert, weil wir gegen Belgien nochmals eine überzeugende Leistung auf den Platz bringen wollen zum Jahresabschluss.



DFB.de: Ihr seid bisher mit der U 23 noch ungeschlagen. Das soll auch gegen Belgien so bleiben, oder?

Weidauer: Auf jeden Fall! Wir haben uns eine sehr gute Ausgangssituation erarbeitet, die wir ausbauen wollen, um uns selbst als Team zu belohnen.