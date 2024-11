Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft kommt Ende November zum zweiten Mal in dieser Saison zusammen. Erstmals können Fans die DFB-Auswahl dann auch live im Stadion unterstützen. Am Donnerstag, 28. November (ab 18.30 Uhr), trifft das Team von Trainerin Kathrin Peter im Stadion am Sportpark in Unterhaching auf Spanien.

Karten für die Partie können ab sofort im DFB-Ticketportal erworben werden. Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten 10 beziehungsweise 12 Euro (ermäßigt 7 bzw. 8 Euro). Stehplätze kosten 8 Euro (ermäßigt 6 Euro). Gruppentickets ab zehn Personen sind im Sitzplatzbereich für 4 Euro pro Person erhältlich.

Bisher noch ungeschlagen

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft tritt in einer europäischen Länderspielrunde mit neun weiteren Nationen an. Dort ist sie mit einem 3:0 gegen Frankreich gestartet, gefolgt von einem 2:2 in Italien. Spielberechtigt sind alle Akteurinnen, die am 1. Januar 2002 oder danach geboren wurden. Darüber hinaus dürfen pro Partie auch maximal fünf Spielerinnen antreten, die älter sind.