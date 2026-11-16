Vor dem 50. Duell: Bewegte Geschichte gegen die Niederlande

Nur gegen die Schweiz hat Deutschland noch öfter gespielt als gegen die Niederlande: 49 Duelle stehen in den Chroniken, heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) gibt's das Jubiläumsspiel im Berliner Olympiastadion. Der Historiker Udo Muras blickt für DFB.de auf die bedeutendsten Momente des Klassikers zurück.

Deutschland und die Niederlande, im Volksmund werden es immer die Holländer bleiben, haben genügend Stoff für einen Klassiker gebildet. Stets lag ein Prickeln in der Luft, denn gegen den Nachbarn will ja niemand gern verlieren. So war es schon bei der Premiere im Vitesse-Park von Arnheim, als 15.000 Zuschauer am 24. April 1910 eine damals imposante Kulisse bildeten. Das erste Tor schoss der Stuttgarter Eugen Kipp, doch den ersten Sieg strichen die schon damals Orange tragenden Holländer (4:2) ein. Pech, dass der als unfehlbarer Schütze geltende Max Breunig beim Stand von 2:2 einen Elfmeter an den Pfosten donnerte.

14 Jahre vergingen bis zum ersten deutschen Sieg. Vor dem 1:0 von Amsterdam am 21. April 1924 (Duell Nummer sieben) gab es zwei Niederlagen und drei teils Unentschieden. Beim 5:5 in Zwolle 1912 schoss der 1943 von den Nazis ermorderte Julius Hirsch aus Karlsruhe, einer von nur zwei jüdischen DFB-Nationalspielern, vier Tore. Es waren die ersten, die in bewegten Bildern zu sehen waren, denn am Rand stand eine Kamera. Ausschnitte vom Spiel gelangten in die Kinos und weil es noch keinen Ton gab, intonierte das Kino-Orchester zur Orientierung "Die Wacht am Rhein", wenn Deutschland angriff und das "Wilhelms-Lied" für die Holländer. So schrieb dieses Duell sogar Filmgeschichte.

WM-Finale 1974: Geburtsstunde des Klassikers

Dann also kam der April-Tag von Amsterdam. Die Nationalelf bestand 1924 aus einer Kombination von SpVgg. Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Leider hatten sich die fränkischen Rivalen bei einem Pokalspiel heftig zerstritten, und deshalb reisten sie in getrennten Waggons an. Zwei Tage lang sollen sie kein Wort miteinander gewechselt haben, nicht im Zug, nicht unter der Dusche und schon gar nicht auf dem Platz. Der Treffer des Fürthers Karl Auer fiel zwar auf Vorlage des Nürnbergers Heinrich Träg, aber nicht mal zusammen jubeln konnten sie an diesem historischen Tag. Davon folgten noch einige, zwei gleich 1926. Das Hinspiel in Düsseldorf (4:2) im April war das erste Länderspiel im Radio, beim Rückspiel am 31. Oktober saß mit Otto Nerz erstmals ein Bundestrainer auf der Bank - und siegte (3:2).

Bis Kriegsende gab es ausnahmslos enge Partien - in denen es nie um Punkte, aber stets ums Prestige ging. Bis 1957 war die DFB-Bilanz negativ, dann zogen die Deutschen, damals amtierender Weltmeister, durch ein 2:1 in Amsterdam (Duell Nummer 17) gleich. Heute lautet die Bilanz: 18-19-12. Dass sich das Blatt gewendet hatte, wurde zwei Jahre später überdeutlich: Am 21. Oktober 1959 siegte die Herberger-Elf in Köln mit dem Rekordergebnis dieser Paarung in Köln.

Müller macht Deutschland zum Weltmeister

Während Deutschland seit 1954 zu jeder WM gefahren ist, machten die Niederländer eine große Pause - von 1938 bis 1974. Dann tauchten sie auf wie Phönix aus der Asche und dominierten dank der Stars des dreimaligen Europacup-Gewinners Ajax Amsterdam (1971 bis 1973) den Kontinent. Trotz des deutschen Heimvorteils gingen sie als Favorit ins WM-Finale von München, Duell Nummer 20 war das erste Pflichtspiel überhaupt nach 64 Jahren. Erst an diesem 7. Juli 1974 wurde der Grundstein dafür gelegt, dass wir nun von einem Klassiker reden. Denn ein WM-Finale bleibt unvergessen und ist im Grunde nie zu Ende. Sieger wie Besiegte spielen es in Gedanken immer weiter.

Bis heute haben viele niederländische Zeitzeugen die 1:2-Finalniederlage nicht verwunden. Der Sieg war so nahe, wo Johan Neeskens doch schon in der ersten Minute einen Foulelfmeter verwandelte, den Uli Hoeneß gegen Weltstar Johan Cruyff verursacht hatte. Doch auch die Deutschen erhielten einen Elfmeter nach einer Attacke an Bernd Hölzenbein, ein bis heute umstrittener Pfiff. Paul Breitner, 22 Jahre jung und als Schütze nicht vorgesehen, packte sich kurz entschlossen den Ball und verwandelte flach unten links in den Kasten von Wim Jongbloed. Dann kam die legendäre 43. Minute, als Rainer Bonhof nach einem Pass von Jürgen Grabowski auf und davon zog und scharf von rechts rein flankte, weil er dort Gerd Müller vermutete. Dem "Bomber der Nation" sprang der Ball zwar kurz vom Fuß, aber schneller als alle anderen reagierte er - sein Drehschuss machte Deutschland ein zweites Mal zum Weltmeister.

München 1974 war für die niederländischen Fans ein Trauma, denn sie sahen sich als wahre Weltmeister. Noch 2004 erschien in Holland ein Buch mit dem Titel "1974, wir waren die Besten". Seitdem standen die Duelle stets im Zeichen einer Revanche. 1978 bedeutete das 2:2 in Argentinien (Duell 22) fast schon das Aus für Titelverteidiger Deutschland in der Zwischenrunde, noch heute ärgert sich Sepp Maier über Arie Haans Tor aus fast 30 Metern. Nach dem späten 2:2 durch Rene van de Kerkhof war der Frust groß im DFB-Lager. "Helmut Schön registrierte im Umkleideraum Depression", schrieb die SZ. Oranje zog ins Finale ein, verlor aber wieder gegen den Gastgeber.

Niederlage bei der Heim-EM 1988, Sieg bei der WM 1990

1980 bei der EM (Duell 24) schoss Klaus Allofs in Neapel mit drei Toren den Rivalen quasi allein aus dem Turnier. Das 3:2 war das beste Spiel des kommenden Europameisters, das der junge Debütant Lothar Matthäus mit einem Elfmeter-Foul noch unnötig spannend machte. Die Revanche dafür gab es im EM-Halbfinale 1988 in Hamburg (Duell 27), als Marco van Basten in letzter Minute das 2:1 erzielte. Danach wischte sich Ronald Koeman mit dem getauschten Trikot von Olaf Thon demonstrativ den (bedeckten) Hintern ab. Auch diese Szene gehört zum Erbe des Klassikers.

Nun hatten beide Seiten reichlich Grund zur Revanche. Gelegenheiten boten sich noch genügend. Im April 1989 ging es nicht nur auf den Rängen in Rotterdam hoch her, in der WM-Qualifikation (Duell 29) trennte man sich 1:1. Ein Drama, das Deutschland fast gewonnen hätte, doch Marco van Basten glich Karl-Heinz Riedles Führung in der 87. Minute aus.

Bei der WM 1990 sahen sie sich im Achtelfinale von Mailand wieder (Duell 30), als die Emotionen höher denn je schlugen. In San Siro eskalierte die Rivalität im Privatduell zwischen Rudi Völler und Frank Rijkaard. Der Schiedsrichter stellte beide vom Platz, was im Falle Völlers himmelschreiend ungerecht war. Zweimal spuckte Rijkaard ihn noch an, wofür sich der Deutsche noch im Kabinengang "bedankte". Held des Tages war Jürgen Klinsmann, der ein Tor schoss und sein bestes Länderspiel machte. Andreas Brehmes herrliche Bogenlampe zum 2:0 (Endstand 2:1) war das wohl schönste deutsche WM-Tor auf dem Weg zum Triumph von Rom.

Momentum beim Nachbarn

Bei der EM 1992 (Duell 31) hatte Titelverteidiger Niederlande gegen den Weltmeister dann wieder die Nase vorne. Das 3:1 von Göteborg hätte das Aus bedeuten können für die Vogts-Auswahl, doch die bereits ausgeschiedenen Schotten retteten sie mit einem Sieg gegen die Russen. Das Finale erreichten aber die Deutschen und nicht die Holländer.

Zwölf Jahre vergingen bis zum nächsten Pflichtspiel. Zum Auftakt der EM 2004 in Porto (Duell 36) führte Deutschland bis neun Minuten vor Schluss nach einem als Flanke gedachten Freistoß von Torsten Frings, ehe Ruud van Nistelrooy Oliver Kahn überwand. Seither ging man sich in Turnieren aus dem Weg.

Fünf weitere Pflichtspiele stehen noch zu Buche, gewonnen wurde nur eins: Im März 2019 gab es in Rotterdam ein 3:2 in der EM-Qualifikation durch ein spätes Tor von Debütant Nico Schulz, schon im Juni nahmen die Niederländer dafür Revanche - wieder mal in Hamburg (4:2). In der Nations League wartet das DFB-Team auf den ersten Sieg gegen Oranje: 2018 hieß es 0:3 in Amsterdam und 2:2 in Gelsenkirchen, im Amsterdamer Hinspiel im September bei der Premiere von Jürgen Klopp wurde er noch in letzter Minute entrissen (1:1).