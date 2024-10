Etwa einen Monat vor Beginn der EM-Qualifikation testet die deutsche U 19-Nationalmannschaft noch mal ihre Form. Nach einem Sieg und einer Niederlage in den Klassikern gegen England und Italien im September tritt die DFB-Auswahl im Umkreis der rumänischen Hauptstadt Bukarest zu einem Vier-Nationen-Turnier an. Zum Auftakt geht es heute (ab 14 Uhr, live auf YouTube) gegen Spanien. Für die drei Partien hatte DFB-Trainer Hanno Balitsch Anfang Oktober drei Torhüter sowie 20 Feldspieler berufen.

Die deutsche Aufstellung: Heide - Da Silva Moreira, Decker, Dal, Kaba - Dardai, Osawe - El Mala, Darvich (K), Brunner - Moerstedt.

"Das Vier-Nationen-Turnier in Rumänien ist für uns eine hervorragende Generalprobe für die erste EM-Qualifikationsrunde in vier Wochen“, sagt Hanno Balitsch. "Die unterschiedlichen Spielweisen unserer Gegner Spanien, Rumänien und Norwegen werden uns in allen Bereichen fordern."

Zum Auftakt bekommt es die deutsche U 19 mit Spanien zu tun, bevor am Samstag (ab 10 Uhr) der Gastgeber Rumänien im zweiten Gruppenspiel wartet. Letzter Gegner ist am Dienstag (ab 14 Uhr) Norwegen.