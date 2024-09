In der Regionalliga West trifft der ehemalige türkische U 19-Nationalspieler auf Aachen-Abgang Vincent Schaub (Sportfreunde Lotte). Auch der von der Alemannia an die U 23 von Borussia Mönchengladbach verliehene Ismail Harnafi läuft nun in der West-Staffel der vierthöchsten Spielklasse auf. Sowohl Essens Andreas Wiegel als auch Aachens Marc Brasnic haben noch keine neue Herausforderung gefunden. Da beide aber ihren Vertrag noch vor dem oder am "Deadline Day" aufgelöst hatten, könnten sich beide als aktuell vereinslose Spieler aber weiterhin einem anderen Klub anschließen.

Im Gegensatz zur Alemannia hatte Rot-Weiss Essen auch noch einen Zugang zu verzeichnen. Vom Zweitligisten SV 07 Elversberg wurde Joseph Boyamba unter Vertrag genommen. Die 3. Liga kennt der 27 Jahre alte Offensivspieler bereits aus seiner Zeit beim TSV 1860 München und beim SV Waldhof Mannheim. "Aufgrund der geringen Spielzeit hatten wir die Möglichkeit, ihn noch spät zu verpflichten", so Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE. "Jo ist ein Junge, der aus der Region kommt, die Mentalität des Ruhrpotts kennt und uns mit seiner Flexibilität Variabilität verleiht."