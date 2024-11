Video: U 21 mit doppeltem Blitzstart

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Länderspiel in Aachen gegen Dänemark 3:0 (1:0) gewonnen und dabei einen doppelten Blitzstart hingelegt. Das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo startet damit erfolgreich in die Vorbereitung zur EURO 2025 in der Slowakei. DFB.de hat die Höhepunkte der Begegnung im Video.