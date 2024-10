Um Frauen für das Berufsfeld Fußball zu begeistern, hat in den Räumlichkeiten des DFB-Campus in Frankfurt eine sehr gut besuchte Tagesveranstaltung stattgefunden. Rund 150 interessierte Frauen erhielten im Rahmen des Women in Football Summit spannende Einblicke und bekamen vielfältige Karrieremöglichkeiten aufgezeigt. Angeboten wurden Keynotes, Paneltalks, Netzwerkrunden sowie eine Karrieremesse. Veranstaltet wurde der Summit gemeinsam vom DFB, der DFL, der VfB Stuttgart Bildungsakademie und dem Internationalen Fußball Institut.