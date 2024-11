Aufgalopp in der Gruppe 1 der EM-Qualifikation: Die U 19-Nationalmannschaft der Frauen startet mit einem Vier-Länder-Turnier auf der Anlage der Sportschule Wedau in das Rennen um die Tickets für die kontinentalen Meisterschaften im kommenden Sommer. Für die Spiele gegen die Auswahl des Kosovo, Griechenland und Dänemark hat der zuständige DFB-Trainer Michael Urbansky nun drei Torhüterinnen sowie 18 Feldspielerinnen berufen.

"Wir treffen in Duisburg auf drei Mannschaften, die uns auf unterschiedlichste Weise alles abverlangen werden", sagt Urbansky. "Es werden intensive Spiele, in denen Kleinigkeiten entscheiden. Um gut in dieses Miniturnier zu starten, ist ganz klar das erste Spiel das wichtigste. Von Spiel zu Spiel richten wir den Fokus auf unsere Qualitäten. Wir wollen als geschlossene Einheit mit Mut und Überzeugung auf dem Platz auftreten und gemeinsam den ersten wichtigen Schritt in Richtung EM 2025 in Polen meistern.“

Den Auftakt macht am Mittwoch, 27. November (ab 14.30 Uhr), das Aufeinandertreffen mit dem Kosovo, bevor der Gegner drei Tage später am Samstag, 30. November (ab 14.30 Uhr), Griechenland heißt. Den Abschluss macht am Dienstag, 3. Dezember (ab 14.30 Uhr), das Duell mit der Auswahl Dänemarks. Die ersten drei Teams jeder Gruppe rücken in die zweite Runde der EM-Qualifikation vor.