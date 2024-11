Undav schießt DFB-Team zum Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre herausfordernde Aufgabe in Bosnien und Herzegowina gemeistert. Im Stadion Bilino Polje in Zenica gewann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann die umkämpfte Partie 2:1 (2:0). Deniz Undav traf in der ersten Halbzeit innerhalb von wenigen Minuten doppelt (29., 36.). Edin Dzeko gelang in der zweiten Halbzeit der Anschlusstreffer für die Hausherren (70.).

Im Vergleich zum letzten Länderspiel gegen die Niederlande veränderte Bundestrainer Julian Nagelsmann, auch aufgrund von Verletzungen, seine Startelf auf fünf Positionen: Statt Marc-André ter Stegen, David Raum, Kai Havertz, Jamal Musiala sowie Nico Schlotterbeck begannen Alexander Nübel, Antonio Rüdiger, Maximilian Mittelstädt, Serge Gnabry und Tim Kleindienst. Für Torwart Nübel war der erste Startelfeinsatz gleichbedeutend mit dem Länderspieldebüt. Vor ihm bildeten Antonio Rüdiger und Jonathan Tah die Innenverteidigung, auf den defensiven Außenbahnen starteten Kapitän Joshua Kimmich rechts und Maximilian Mittelstädt links. Pascal Groß und Robert Andrich sicherten im defensiven Mittelfeld vor der Abwehrreihe ab. In der offensiven Dreierkette spielte Florian Wirtz links, Deniz Undav zentral und Rückkehrer Serge Gnabry rechts. Als alleinige Sturmspitze agierte Kleindienst, für den es ebenfalls der erste Länderspieleinsatz war.

In der Anfangsphase des Spiels kämpften beide Mannschaften in der hitzigen Atmosphäre um jeden Ball. Bereits nach sieben Minuten zeigte Schiedsrichter Francois Letexier Armin Gigovic für ein hartes Einsteigen gegen DFB-Kapitän Kimmich die Gelbe Karte. Beiden Teams gelang es nicht, zielgerichtet nach vorne zu spielen. Die erste gefährliche Situation für das deutsche Tor entstand nach einem zu kurzen Rückpass von Gnabry (18. Spielminute). Anschließend ging ein Ruck durch das deutsche Team und der Nationalmannschaft gelang es, die Spielkontrolle zu übernehmen. Die bis dahin beste Chance des Spiels verzeichnete Pascal Groß mit einem Distanzschuss aus knapp 20 Metern, der am rechten Pfosten vorbeirauschte (25.). Kurz danach zielte sein Vordermann genauer und sorgte für die Führung. Andrich fand mit einem Ball über die bosnische Abwehrkette den zentral gestarteten Wirtz, der den Ball mit dem Rücken zum Tor annahm und mit dem ersten Kontakt an Undav ablegte. Der Stürmer vom VfB Stuttgart blieb eiskalt und versenkte den Ball in der linken Torecke (29.).

Doppelschlag durch Deniz Undav

Wenige Minuten später jubelte die deutsche Mannschaft erneut, nachdem Debütant Kleindienst im Nachgang zu einem Abschluss von Groß den Ball im Netz versenkte. Jedoch stand der Gladbacher Stürmer knapp im Abseits und der Treffer wurde nach der Prüfung durch den Videobeweis zurückgenommen (34.). Im Gegenzug gelang den Gastgebern beinahe das Ausgleich. Nach langen Ball aus der eigenen Abwehr tauchte Ermedin Demirovic vor Nübel auf, der Abschluss prallte von der Oberkante der Querlatte ins Aus (35.). Der zurück geeilte Andrich störte den bosnischen Angreifer wohl noch entscheidend beim Abschluss. Die DFB-Auswahl zeigte sich aber nicht geschockt, sondern legte wenige Minuten später nach. Nachdem Mittelstädt sich auf der linken Seite durchsetzte, schlenzte der Linksverteidiger den Ball vor das Tor, wo sein Vereinskollege einlief und aus wenigen Metern mit dem ersten Kontakt einnetzte (36.). Mit der komfortablen Führung ging es für die Mannschaften nach einer ereignisreichen ersten Halbzeit in die Kabinen.

Die bosnische Nationalmannschaft erwischte den besseren Start in die zweite Halbzeit, jedoch verzeichnete die DFB-Auswahl die erste Chance: Leon Barisic blockte den Abschluss von Doppeltorschütze Undav in höchster Not (55.). Drei Minuten später wurde ein Tor von Undav nach Überprüfung durch den VAR zurückgenommen, da Kleindienst in der Situation vor dem Tor im Abseits stand. Vor der Schlussphase (67.) wechselte Bundestrainer Nagelsmann mehrfach: Robin Gosens, Angelo Stiller und Jonathan Burkardt kamen für Mittelstädt, Andrich und Undav in die Partie. Für den Mainzer Offensivspieler Burkardt war es der erste Einsatz im DFB-Dress.

Nachdem ein weiteres deutsches Tor durch den VAR aberkannt wurde (68.), gelang den Bosniern der Anschlusstreffer. Edin Dzeko traf nach einem Eckball per Kopf zum 2:1 (70.).Im Anschluss agierten beide Teams nicht mehr zielstrebig genug und ließen die letzte Präzision im Spiel nach vorne vermissen. Dank viel Ballbesitz hielt die deutsche Mannschaft das Spielgeschehen vom eigenen Tor weg. Nagelsmann wechselte in der Schlussphase Chris Führich und Waldemar Anton für Gnabry und Groß in das Spiel ein. Nach einer fünfminütigen Nachspielzeit beendete Schiedsrichter Letexier das Spiel und die deutsche Auswahl konnte sich über den Sieg in der Nations League freuen.

Der deutschen Nationalmannschaft fehlt nach dem Erfolg gegen Bosnien und Herzegowina nur noch ein Sieg zum Einzug in das Viertelfinale der Nations League. Die Chance dafür bietet sich bereits am Montag. Dann trifft die Nationalmannschaft in der Allianz Arena in München auf die Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF). Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die nächste Runde ein, aktuell liegt Deutschland auf dem ersten Platz ihrer Gruppe.