Undav fehlt Nagelsmann – Sané nachnominiert

Deniz Undav wird am Montag nicht wie geplant zur Nationalmannschaft an den DFB-Campus in Frankfurt reisen. Der 28-jährige Nationalspieler vom VfB Stuttgart kann Bundestrainer Julian Nagelsmann in den beiden anstehenden Länderspielen in der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina und Ungarn aufgrund seiner Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite nicht zur Verfügung stehen. Für Undav nominierte Nagelsmann an diesem Sonntag Leroy Sané vom FC Bayern München nach. Der 65-malige Nationalspieler hatte der Nationalelf nach der EM zunächst verletzungsbedingt gefehlt.

Das DFB-Team kommt von Montag an in Frankfurt zusammen, um sich am DFB-Campus auf die Spiele am 16. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina sowie am 19. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Budapest gegen Ungarn vorzubereiten. Deutschland führt die Gruppe 3 in der Liga A der UEFA Nations League vor den letzten beiden Spieltagen mit jeweils fünf Punkten Vorsprung vor den Niederlanden und Ungarn an.

Die darauffolgenden Viertelfinalspiele finden zwischen dem 20. und 25. März 2025 statt. Der deutsche Gegner wird bei der Auslosung am 22. November ermittelt.