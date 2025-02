Cheftrainerin Kathrin Peter geht mit 23 Spielerinnen in die Länderspiele der U 23-Frauen-Nationalmannschaft heute (ab 20.30 Uhr MEZ, live auf YouTube) gegen Gastgeber England in Walsall und am Montag (ab 14 Uhr MEZ, live auf YouTube) gegen die Niederlande, das in Quinta do Lago an der portugiesischen Algarveküste ausgetragen wird. Dabei wird Marie Müller von Portland Thorns FC, die für die A-Nationalmannschaft nachnominiert wurde, durch Nina Lührßen von Eintracht Frankfurt ersetzt.

Die deutsche Aufstellung: Borggräfe - Kögel, Ostermeier, Zicai, Zdebel, Martinez, Corley, Mahmoud, Diehm, Şehitler, Wamser.

Mit Gia Corley (San Diego Waves FC), Mathilde Janzen (Kristianstads DFF), Shekiera Martinez (West Ham United) und Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten) sind auch vier im Ausland aktive Spielerinnen bei der U 23-Nationalmannschaft dabei. Neben Shekiera Martinez stehen insgesamt vier weitere U 23-Akteurinnen - Cora Zicai, Alara Şehitler, Rafaela Borggräfe und Ena Mahmutovic - auf Abruf bei der Frauen-Nationalmannschaft.

"Spiele werden uns alles abverlangen"

Kathrin Peter sagt: "Wir freuen uns sehr, für die kommende Abstellungsperiode mit England und der Niederlande erneut zwei absolute Topgegner gefunden zu haben. Diese Spiele werden uns alles abverlangen und den Spielerinnen wertvolle Erfahrungen auf internationaler Ebene ermöglichen. Wir hoffen, dass wir an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen können, und gehen optimistisch in diese Aufgaben."

Die Länderspiele im Februar gegen England und die Niederlande sind nicht Teil der U 23-Spielrunde, an der die DFB-Auswahl teilnimmt. Bereits im vergangenen Jahr beendete sie ihre Gruppe in der U 23-Spielrunde mit einem 3:0 gegen Frankreich, 2:2 gegen Italien, 3:0 gegen Spanien und 1:2 gegen Belgien auf dem ersten Tabellenplatz. Da in anderen Gruppen noch Spiele absolviert werden müssen, gilt es für die deutsche U 23 abzuwarten, um welche Platzierung sie in der Finalrunde kämpfen wird.

