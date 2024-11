U 23-Kapitänin Kögel: "Es war total cool"

Einen perfekten Einstand – den feierte die U 23-Frauen-Nationalmannschaft am gestrigen Donnerstag. Im allerersten Länderspiel gewannen die neu fest etablierten U 23-Frauen souverän mit 3:0 gegen Frankreich – und das, obwohl das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter erst am vergangenen Montag zusammenkam. Im Kurzinterview mit DFB.de spricht U 23-Kapitänin Kristin Kögel unter anderem von ihren Einschätzungen des Spiels und der besonderen Atmosphäre beim Spiel am DFB-Campus.

DFB.de: Kristin, herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim Auftaktspiel der neuen U 23-Nationalmannschaft. Du warst bei der Premiere Kapitänin des Teams. Was war das für ein Gefühl?

Kristin Kögel: Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Das ist eine große Ehre, eine Mannschaft, die das eigene Land vertritt, als Kapitänin auf den Platz zu führen. Ich gehöre auch zu den älteren Spielerinnen, bringe daher etwas mehr Erfahung als die eine oder andere Mitspielerin mit. Ich hoffe, ich habe einen guten Job gemacht, ich habe versucht die Mannschaft zu unterstützen und auf dem Platz zu coachen so gut es geht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht – vor allem auch, weil wir erfolgreich waren.

DFB.de: Wie schätzt du den 3:0-Sieg gegen Frankreich ein?

Kögel: Wir hatten eine kurze Vorbereitungszeit und haben einen souveränen Sieg eingefahren. Das ist das, was zählt. Wir wollten gut starten, erfolgreich sein und das hat geklappt. Natürlich haben wir während des Spiels auch Dinge gesehen, an denen wir noch arbeiten müssen, aber dafür sind solche Spiele ja auch da.

DFB.de: Du selbst hast beim Länderspiel im Gegensatz zu den Bundesliga-Spielen deines Vereins Bayer 04 Leverkusen eine ungewohnte Rolle auf dem Platz eingenommen.

Kögel: Ich selbst habe defensiver gespielt. Ich finde, dass ich das auch ganz ordentlich gemacht habe. Ich musste mich natürlich erst einmal mit der neuen Rolle vertraut machen. Insgesamt müssen wir uns alle als Mannschaft – auch auf dem Platz – kennenlernen, uns analysieren und uns von Spiel zu Spiel verbessern und vorankommen. Und letztendlich dann auch erfolgreich sein.

DFB.de: Wie war es für dich, auf dem DFB-Campus zu spielen?

Kögel: Es war total cool, hier spielen zu dürfen – so mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund. Das ist etwas ganz Besonderes. Unsere Familien und Freunde waren ja auch vor Ort – das ist immer total schön. Es war auch super, direkt mit einem Heimspiel starten zu können. Es war einfach ein toller Abend für uns alle – ganz besonders auch wegen des Siegs.

