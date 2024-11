U 23-Frauen in Italien gefordert

Heute (ab 14.30 Uhr) trifft die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter im zweiten Gruppenspiel der europäischen Länderspielrunde in Florenz auf Italien. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Frankreich will das DFB-Team auch in Italien als Sieger vom Platz gehen.

Die deutsche Startaufstellung: Dick - Müller, Aehling, Hechler, Lührßen - Corley, Vobian, Mahmoud, Fudalla, Wamser - Elmazi

Dazu bedarf es allerdings einer guten Leistung, denn auch die Italienerinnen haben ihr Auftaktspiel in Spanien mit 1:0 gewonnen. Trainerin Kathrin Peter bezeichnete Italien vor dem Spiel gegen Frankreich als sehr attraktiven Gegner: "Darum werden wir schnell als Team zusammenwachsen müssen, um auch eine gute Mannschaftsleistung auf den Platz bringen zu können. Das ist eine schöne, herausfordernde Aufgabe, auf die wir uns alle sehr freuen."

Das Ziel der U 23-Nationalmannschaft ist es, Spielerinnen zu fördern und weiterzuentwickeln und ihnen den Sprung in die Frauen-Nationalmannschaft zu ermöglichen. Mit Kapitänin Kristin Kögel, Nina Lührßen und Janina Hechler sind beispielsweise auch Spielerinnen dabei, die vor dem 1. Januar 2002 geboren wurden. Allerdings dürfen pro Spiel nur maximal fünf Spielerinnen eingesetzt werden, die älter sind.