U 21 heute mit öffentlichem Training in Aachen

Vor dem letzten Heimspiel im Länderspieljahr 2024 lädt die deutsche U 21-Nationalmannschaft alle Fans und Interessierten zum öffentlichen Training an den Aachener Tivoli ein: Am heutigen Donnerstag (ab 18 Uhr) absolviert die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo ihr Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Dänemark.

Alle Besucher*innen sind herzlich willkommen, einen exklusiven Eindruck von der U 21 zu bekommen und sich im Anschluss an die Trainingseinheit von der Tribüne aus Autogramme und Fotos mit den Spielern zu sichern. "Wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Fans in Aachen und möchten mit dem öffentlichen Training auch ein Dankeschön an die Fans sagen", sagt Di Salvo.

Di Salvo: "Eine Standortbestimmung"

Für das Aufeinandertreffen mit Dänemark einen Tag später, am Freitag (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Aachen, sind noch Karten im DFB-Ticketshop verfügbar.

Die Spiele gegen Dänemark und in Frankreich am kommenden Dienstag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) seien "keine Freundschafts- oder Testspiele", so Di Salvo. "Ich möchte schon eine Standortbestimmung einer möglichen ersten Elf im Vergleich zu den anderen Nationen." Auf dem Weg zur U 21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei finden lediglich im März 2025 zwei weitere Spiele statt.

Wer das öffentliche Abschlusstraining besuchen möchte, nutzt dafür bitte den Eingang Nord-West am Aachener Tivoli. Hier erhalten Besucher*innen ein Bändchen, um Zugang ins Stadion zu erhalten. Das Training kann von den Blöcken W3 und W4 aus beobachtet werden. Es dürfen keine Taschen größer als DIN A4 mit ins Stadion genommen werden. Bitte beachten Sie zudem, dass es vor Ort kein Catering geben wird.