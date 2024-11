U 21 gegen Bulgarien: Das ist die Aufstellung

Die U 21-Nationalmannschaft geht ihr möglicherweise entscheidendes Spiel in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Regensburg mit drei Änderungen im Vergleich zu klaren 10:1-Auswärtserfolg in Estland an. Torwart Noah Atubolu, Ansgar Knauff und Maximilian Beier laufen von Beginn an für Jonas Urbig, Merlin Röhl und den verletzten Karim Adeyemi auf.

Die deutsche Aufstellung: Noah Atubolu - Bright Arrey-Mbi, Max Rosenfelder, Eric Martel (K), Ansgar Knauff, Nicolò Tresoldi, Nick Woltemade, Jan Thielmann, Luca Netz, Rocco Reitz, Maximilian Beier