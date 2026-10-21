U 19 tritt bei stark besetztem Turnier in Frankreich an

Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft misst sich in diesen Tagen auf einem internationalen Turnier in Frankreich mit drei Top-Nationen. Heute Abend (ab 20 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach gegen die Gastgeber. Weiter geht es gegen Kroatien am Donnerstag (ab 17 Uhr). Der letzte Vergleich findet am Samstag (ab 15.30 Uhr) mit den Niederländern statt. Alle Spiele der deutschen U 19 sind live auf YouTube zu sehen.

"Sich auf diesem Level messen zu dürfen, freut mich besonders für die 16 Spieler", sagt Coach Gerlach. "Wir arbeiten sehr viel für einen erkennbaren Spielstil, der jeden Gegner vor Herausforderungen stellen kann. Nach diesem Turnier werden einige Spieler den Sport besser verstehen."