U 19 schlägt Norwegen und holt Turniersieg

Die U 19-Nationalmannschaft hat das Vier-Nationen-Turnier in Rumänien als Vorbereitung für die EM-Qualifikation mit einem Sieg abgeschlossen. Die DFB-Auswahl setzte sich im dritten Spiel nahe der Hauptstadt Bukarest mit 2:0 (1:0) gegen Norwegen durch und sicherte sich mit insgesamt sechs Punkten nach zwei Siegen gegen die Norweger und Spanien und einer Niederlage gegen Rumänien sogar den Gesamterfolg.

"Uns war heute die Art und Weise wichtig und nach dem bestenfalls durchwachsenen Auftritt gegen Rumänien eine Reaktion zu zeigen. Das haben die Jungs geschafft und eine überzeugende Leistung gebracht", sagte Balitsch. "Wir hätten nach der ersten Halbzeit schon höher führen müssen. Es war wichtig, den zweiten Treffer nachzulegen, um das Spiel sicher nach Hause zu bringen, was wir dann auch erledigt haben. Es war ein guter Auftritt heute."

Zwei Distanzschüsse zum Sieg

Zwei Distanzschüsse ließen das deutsche Team gegen die Nordeuropäer jubeln. Erst besorgte ein Aufsetzer per Schlenzer mit Auge von Said El Mala aus gut 20 Metern die Führung und münzte die deutsche Überlegenheit in Zählbares um (34.). Nach der Pause verwandelte Almugera Kabar einen Freistoß aus etwa 23 Metern direkt (63.).

Weiter geht es für das Balitsch-Team nun im November mit der ersten EM-Qualifikationsrunde. Dann geht es am 12. November (ab 19 Uhr) gegen Gastgeber Andorra, am 15. November (ab 15 Uhr) gegen Zypern und am 18. November (ab 19 Uhr) gegen Ungarn.