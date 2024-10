Etwa einen Monat vor Beginn der EM-Qualifikation testet die deutsche U 19-Nationalmannschaft noch mal ihre Form. Nach einem Sieg und einer Niederlage in den Klassikern gegen England und Italien im September tritt die DFB-Auswahl im Umkreis der rumänischen Hauptstadt Bukarest zu einem Vier-Nationen-Turnier an. Für die drei Partien hat DFB-Trainer Hanno Balitsch nun drei Torhüter sowie 20 Feldspieler berufen.

"Das Vier-Nationen-Turnier in Rumänien ist für uns eine hervorragende Generalprobe für die erste EM-Qualifikationsrunde in vier Wochen“, sagt Hanno Balitsch. "Die unterschiedlichen Spielweisen unserer Gegner Spanien, Rumänien und Norwegen werden uns in allen Bereichen fordern."

Zum Auftakt bekommt es die deutsche U 19 am Mittwoch, 9. Oktober (ab 14 Uhr MESZ), mit Spanien zu tun, bevor am Samstag, 12. Oktober (ab 10 Uhr MESZ), der Gastgeber Rumänien im zweiten Gruppenspiel wartet. Letzter Gegner ist am Dienstag, 15. Oktober (ab 14 Uhr MESZ), dann Norwegen.