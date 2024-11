Die deutschen U 18-Junioren spielen bislang eine erfolgreiche Länderspielsaison. Zum Auftakt gelangen beim Nationenturnier in Tschechien drei Siege in drei Spielen. Die nächste Herausforderung wartet vom 10. bis 19. November beim Lehrgang im spanischen Oliva Nova, wo zwei weitere Länderspiele anstehen. Am 15. November (ab 16 Uhr) geht es zunächst gegen Belgien, am 18. November gegen England oder Polen. Gegner und Anstoßzeit für das zweite Duell stehen noch nicht fest. Cheftrainer Christian Wörns hat nun seinen Kader mit drei Torhütern und 19 Feldspielern nominiert.

"Wir haben mit Belgien und England oder Polen hochkarätige Gegner vor der Brust", so Wörns. "Es ist unsere zweite Maßnahme mit der neuen U 18-Mannschaft. Wir wollen dort ansetzen, woran wir bereits inhaltlich gearbeitet haben, weitere Schwerpunkte ausarbeiten und unsere Philosophie festigen. Punktuell haben wir ein paar neue Spieler im Kader, die es sich verdient haben, dabei zu sein. Wir freuen uns auf eine sportlich interessante Maßnahme."