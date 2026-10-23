U 17-WM: Zum Gruppenabschluss gegen Neuseeland

Den Einzug in die Runde der letzten 16 haben die deutschen U 17-Juniorinnen bei der Weltmeisterschaft in Marokko als Gruppensiegerinnen bereits bewerkstelligt. Doch abschließend steht in der Vorrunde heute (ab 20 Uhr, live bei DAZN und FIFA+) in Salé vor den Toren der marokkanischen Hauptstadt Rabat noch die Partie gegen die bereits ausgeschiedenen Neuseeländerinnen an.

"Mit den ersten beiden Turnierspielen haben wir uns eine komfortable Ausgangsposition für das dritte Gruppenspiel erarbeitet", sagte DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Unser Anspruch ist es, gegen Neuseeland kein Stück von unserer Art, Spiele zu gestalten, abzurücken und mit voller Überzeugung und Konsequenz zu agieren. Auf einen Gegner wie Neuseeland trifft man nicht alle Tage – das ist etwas Besonderes und genauso werden wir das Spiel angehen. Was die Mädels bisher hier in Marokko auf den Platz gebracht haben, erfüllt uns mit Stolz und macht Lust auf mehr."

Wie es dann weitergeht, wird auch unmittelbar nach Abpfiff noch nicht feststehen. Die DFB-Auswahl absolviert ihr Achtelfinalspiel am Mittwoch (ab 20 Uhr, live bei DAZN und FIFA+) gegen ein drittplatziertes Team der Gruppen C, D oder E.