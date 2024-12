U 16-Junioren: Pawlak nominiert 26 Spieler für Wintertrainingslager

Für die deutsche U 16-Nationalmannschaft geht es gemeinsam mit den U 17-Junioren schon früh im neuen Jahr zum Wintertrainingslager ans Mittelmeer ins spanische Pinatar in der Region Murcia. Für den ersten Lehrgang 2025 mit zwei Länderspielen gegen Portugal am Donnerstag, 9. Januar, und Samstag, 11. Januar (jeweils ab 15 Uhr), hat DFB-Trainer André Pawlak vier Torhüter sowie 22 Feldspieler nominiert.

"Mit dem Wintertrainingslager in Pinatar werden wir erstmals, bis auf vier Ausnahmen, nur Spieler dabei haben, die auch schon in der U 16 Länderspiele absolviert haben. Damit endet auch die große Scoutingphase des ersten Halbjahres des U 16-Jahrgangs", sagt Pawlak. "Mit Portugal haben wir dabei wieder einen echten Prüfstein vor der Brust."

Einen Monat später kehrt der DFB-Nachwuchs direkt wieder auf die Iberische Halbinsel zurück, wo zwischen dem 9. und 19. Februar ein Vier-Länder-Turnier in Portugal ansteht. Am 21. und 24. März folgen dann zwei weitere Auswärtsspiele in Italien.