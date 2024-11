Die Austragungsorte für die letzten beiden Länderspiele der Frauen-Nationalmannschaft im laufenden Kalenderjahr stehen fest: Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum werden die DFB-Frauen am 2. Dezember (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) Italien zum Länderspiel empfangen. Der Ticketvorverkauf für das Frauen-Länderspiel in Bochum läuft im DFB-Ticketportal.

Schon drei Tage vor dem Duell mit Italien steht ein Auswärtsspiel auf dem Programm der Frauen-Nationalmannschaft: Am 29. November (ab 20 Uhr, live im ZDF-Livestream) wird das Team von Bundestrainer Christian Wück im Züricher Stadion Letzigrund auf die Schweiz treffen. Für die Begegnung mit dem Gastgeber der Frauen-EURO 2025 gibt es ein exklusives Kontingent für deutsche Fans.

Vorverkauf für Schweiz-Spiel läuft

Ab heute läuft der Vorverkauf für das Spiel in Zürich. Tickets sind hier erhältlich. Die Preise sind wie folgt (inklusive aller Steuern und Gebühren):

Erwachsene: CHF 23.20

Jugendliche unter 18 Jahren: CHF 12.80