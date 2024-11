Ticker: Undav fehlt gegen die Niederlande

Die UEFA Nations League ist in vollem Gange. Nach dem 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica am Freitagabend trifft das DFB-Team am Montag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München im zweiten Duell auf die Niederlande. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

+++++

Undav fehlt gegen die Niederlande

Stürmer Deniz Undav steht Bundestrainer Julian Nagelsmann heute Abend (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) für das Länderspiel gegen die Niederlande nicht zur Verfügung. Der Nationalspieler vom VfB Stuttgart fällt wegen muskulärer Probleme für das Topspiel in der UEFA Nations League aus und wird in der ausverkauften Münchner EM-Arena auf der Bank Platz nehmen.

Am Freitagabend hatte Undav beim 2:1 in Bosnien und Herzegowina beide deutschen Treffer erzielt.

+++++

Wiedersehen mit Schiedsrichter Vinčić

Gegen die Niederlande ist die Bilanz positiv: Von insgesamt 47 Spielen gewann Deutschland bislang 17, die Niederlande zwölf, 18 Partien endeten unentschieden. Die Statistik, wenn Schiedsrichter Slavko Vinčić pfeift, kann heute Abend zumindest ausgeglichen werden. Der Unparteiische aus Slowenien leitete zuletzt im November 2023 ein Länderspiel des DFB-Teams, damals verlor Deutschland in Wien 0:2 gegen Österreich. Der 44 Jahre alte Vinčić pfiff zudem im September 2022 die 0:1-Heimniederlage des DFB-Teams in der UEFA Nations League gegen Ungarn in Leipzig. Und im Juni 2018 pfiff er das letzte Länderspiel Deutschlands vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland. In Leverkusen gewann Deutschland damals 2:1 gegen Saudi-Arabien.

Die Assistenten von Slavko Vinčić sind heute Abend beim Spiel in München gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) Tomaž Klančnik und Andraž Kovačič, der Vierte Offizielle ist David Šmajc. Video Assistant Referee ist Nejc Kajtazovic, sein Alen Borošak. Alle stammen aus Slowenien.

+++++

Stiller und Pavlovic stehen in der Startelf

Bundestrainer Julian Nagelsmann verhilft beim morgigen Nations-League-Spiel gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) gleich zwei jungen Nationalspielern zum Startelf-Debüt. Angelo Stiller und Aleksandar Pavlović werden sicher in München beim Anpfiff auf dem Platz stehen, verriet der Bundestrainer am Sonntag auf der Pressekonferenz, angesprochen auf die Personalllage im Mittelfeld.

Stiller durfte in Bosnien-Herzegowina Minuten sammeln und stand dort zum zweiten Mal im DFB-Dress auf dem Rasen. Nagelsmann begründete sein Debüt in der ersten Elf mit: "Angelo trainiert gut, hat eine gute Saison und auch schon eine gute Vorsaison. Ein paar Dinge kann er noch besser machen und das will ich auch sehen, dass er sich verbessert. Er hat definitiv Perspektive bei uns.". Auch Vize-Kapitän Antonio Rüdiger ist "großer Fan von Stiller. Ich habe ja kürzlich mit Real Madrid gegen ihn gespielt. Vor allem seine Ruhe am Ball gefällt mir. Wenn er so weiter macht kann er alles erreichen."

Pavlović wird in sein viertes Spiel für die Nationalmannschaft gehen. Schon beim Hinspiel in der niederländischen Haupstadt Amsterdam kam er gegen den morgigen Gegner für etwa 30 Minuten zum Einsatz. "Pavlovic kannte ich schon vorher, er ist ein guter Junge.", freute sich Rüdiger über die Entschiedung und sagte beiden Startelf-Debütanten eine große Karriere voraus.

+++++

Baumann 80. Torhüter der Nationalmannschaft

Wenn Oliver Baumann am Montag in München gegen die Niederlande sein erstes Länderspiel bestreitet (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), wird er der insgesamt 80. Torhüter, der jemals für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Alexander Nübel war am Freitag beim 2:1 in Bosnien-Herzegowina die Nummer 79.

Der erste Torhüter der Nationalmannschaft war Fritz Baumgarten. Der angehende Abiturient aus Berlin schwänzte die Schule, um am 5. April 1908 in Basel beim ersten Länderspiel des DFB-Teams überhaupt zwischen den Pfosten zu stehen. Baumgarten kassierte fünf Gegentore, Deutschland verlor die Länderspielpremiere gegen die Schweiz 3:5. Es blieb bei diesem einen Länderspiel für Baumgarten.

Die meisten Länderspiele im deutschen Tor absolvierte Manuel Neuer, der Weltmeister von 2014 spielte 124 Partien im DFB-Trikot. Neuer, der seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der Heim-EM im Sommer beendete und in München vor dem Spiel noch einmal geehrt und offiziell verabschiedet wird, löste Sepp Maier, Weltmeister von 1974 und Europameister von 1972, als deutscher Rekordtorhüter ab.

+++++

Wie bei der Heim-EM: Im Bus nach München

Wenn sich die Nationalmannschaft heute per Bus auf den Weg nach München macht, werden Erinnerungen an die Heim-Europameisterschaft wach. Auch während der Heim-EM hatte das DFB-Team in Herzogenaurach gewohnt, hatte das Abschlusstraining vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland im Home Ground von DFB-Partner adidas absolviert und war dann im Anschluss im Mannschaftsbus in das fast 200 Kilometer entfernte München gereist. Am Tag darauf hatte Deutschland den Start in das Turnier mit 5:1 gegen Schottland gewonnen.

Auch heute findet das offizielle Abschlusstraining vor dem morgigen Länderspiel-Klassiker Deutschland gegen EM-Halbfinalist Niederlande (ab 20.45 Uhr live im ZDF) um 10.30 Uhr noch in Herzogenaurach, am Nachmittag dann reist das DFB-Team im Mannschaftsbus nach München. Dort steht um 18.30 Uhr im Stadion die Abschlusspressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Antonio Rüdiger auf dem Programm.

+++++

Gündogan, Kroos, Müller, Neuer: Großer Abschied in München

"Das Gesamtpaket des Montagspiels wird sicherlich sehr spannend und auch emotional", sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf das Heimspiel gegen die Niederlande an diesem Montag. Denn dann trifft Deutschland nicht nur im Fußball-Klassiker auf EM-Halbfinalist Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), sondern es werden auch vier ganz große Spieler und langjährige Mitglieder des Teams hinter dem Team offiziell verabschiedet.

Vor den Nationalhymnen werden die 2014er-Weltmeister Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos sowie Ex-Kapitän Ilkay Gündogan für ihre Erfolge und besonderen Leistungen im Nationaltrikot geehrt. Auch Kroos wäre gerne persönlich in München dabei, steht aber am Montag im Rahmen des Trainings in seiner Nachwuchsakademie selbst mit Kindern auf dem Fußballplatz. Neuer, Müller, Kroos und Gündogan hatten ihre Länderspielkarrieren nach der Heim-Europameisterschaft im Sommer beendet. Zusammen kommen die Vier auf 451 Länderspiele für Deutschland.

Schon vor den Verabschiedungen der Spieler werden während des Aufwärmens langjährige Mitglieder des Betreuerstabs der Nationalmannschaft geehrt. Teampsychologe Hans-Dieter Hermann, Physiotherapeut Wolfgang Bunz, Teammanager Thomas Beheshti, TV-Experte Uli Voigt und adidas-Mitarbeiter Christian Staatz hatten das Team hinter dem Team ebenfalls im Anschluss an die Heim-EM verlassen. Im Anschluss an das Spiel gibt es dann im Stadion in München noch eine teaminterne Feier. "Dann wird es nochmal emotional werden, wenn wir als gesamte Gruppe zusammenkommen und die Leistungen der Spieler, aber auch der Mitarbeiter, honorieren werden", sagt Bundestrainer Nagelsmann.

+++++

Chris Führich abgereist

Chris Führich fällt für den Länderspiel-Klassiker am Montag in München gegen EM-Halbfinalist Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) aus. Der Nationalspieler vom VfB Stuttgart zog sich am Freitagabend beim 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Bosnien und Herzegowina einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich links zu.

Führich, der in Zenica in der 83. Spielminute für Serge Gnabry eingewechselt worden war, ist am Samstagmittag aus dem Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach abgereist.

+++++

Füllkrug freut sich auf DFB-Rückkehr

Der derzeit verletzte Torjäger Niclas Füllkrug fiebert schon jetzt seinen nächsten Einsätzen in der Nationalmannschaft entgegen. "Die Nationalmannschaft ist für mich das Größte. Ein Länderspiel fühlt sich für mich wie ein Titelgewinn an. Ich weiß nicht, warum das bei mir so krass ist. Ich bin jedes Mal so unfassbar stolz, dieses Trikot mit der Nummer 9 tragen zu dürfen", sagte der Stürmer von West Ham United im Podcast seines Ex-Mitspielers Martin Harnik.

Füllkrug hat in 22 Länderspielen 14 Treffer erzielt. Die Nations-League-Spiele in Bosnien und Herzegowina und am Montag in München gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) verpasst er aufgrund von Achillessehnenproblemen. Doch im November will er wieder dabei sein. Denn trotz des bittereren Ausscheidens im EM-Viertelfinale seien die knapp sechs Wochen mit dem DFB-Team im Sommer "mit die beste Zeit" in seiner Laufbahn gewesen: "Ich mag jeden einzelnen Menschen dort, vom Staff, die Spieler, die Köche, das Media-Team - ich mag wirklich jeden einzelnen Menschen dort."

+++++

Rückkehr nach Herzo in der Nacht

Die deutsche Nationalmannschaft ist zurück in Herzogenaurach. Um 3.56 Uhr am heutigen Samstagmorgen rollte der Mannschaftsbus wieder im Home Ground von DFB-Partner adidas ein – mit im Gepäck ein 2:1-Auswärtssieg in Bosnien und Herzegowina und weitere drei Punkte in der UEFA Nations League, die die Verteidigung der Tabellenführung in der Gruppe A3 vor EM-Halbfinalist Niederlande bedeuteten. Nach dem Spiel am Freitagabend in Zenica war der DFB-Tross per Bus in die rund 70 Kilometer entfernte bosnische Hauptstadt Sarajevo aufgebrochen und nach Nürnberg geflogen, von wo es weiter nach Herzogenaurach ging.

Am heutigen Samstag steht für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor allem Regeneration auf dem Programm, bevor es am Sonntag nach dem offiziellen Abschlusstraining nach München geht, wo am Montag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Niederlande stattfindet.

+++++

Nübel und Co.: Wer sind die nächsten Debütanten?

Alexander Nübel wird heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Zenica gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina zu seinem ersten Länderspiel kommen, Oliver Baumann am Montag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München gegen die Niederlande. Fest steht zudem, dass in Zenica mindestens ein weiterer Debütant hinzukommt, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann im Rahmen der Abschlusspressekonferenz verriet. Tim Kleindienst oder Jonathan Burkardt werden gegen Bosnien und Herzegowina von Beginn an spielen. Neben den beiden Neulingen haben auch Jamie Leweling und Janis Blaswich aus dem aktuellen Kader bislang noch kein Länderspiel absolviert.

Insgesamt haben unter Nagelsmann bis jetzt zehn Nationalspieler debütiert. Der erste in seinem ersten Spiel als Bundestrainer war Chris Führich. Beim 3:1-Auswärtssieg über die USA in Hartford wurde Führich in der 81. Spielminute für Jamal Musiala eingewechselt. Im zweiten Spiel der USA-Reise der Nationalmannschaft folgte mit Kevin Behrens der zweite Debütant, in den letzten Spielen des Länderspieljahres 2023 dann Marvin Ducksch und Robert Andrich.

Zu Beginn des EM-Jahres debütierten beim 2:0 in Frankreich gleich drei damalige Profis des VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Waldemar Anton. Noch vor Beginn der Heim-EM folgten Aleksandar Pavlovic und Maximilian Beier. Der vorerst letzte Premieren-Nationalspieler war beim 5:0 über Ungarn im September in Düsseldorf Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Heute kommen in Zenica mindestens zwei weitere Debütanten hinzu.

+++++

Dieses Mal kein italienischer Schiedsrichter

Das Schiedsrichterteam bei der Nations-League-Partie der Nationalmannschaft in Zenica heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) kommt aus Frankreich. Und sorgt damit für ein Novum. Denn die bisherigen beiden Spiele Deutschland gegen Bosnien und Herzegowina, 2002 in Sarajevo und 2010 in Frankfurt, pfiff jeweils ein italienischer Schiedsrichter. Dieses Mal ist Francois Letexier der Mann an der Pfeife, der mit seinem Team unter anderem das Finale der UEFA EURO 2024 zwischen Spanien und England im Berliner Olympiastadion leitete sowie zuletzt die Partie in der Champions League zwischen RB Leipzig und Juventus Turin.

Der heute 35 Jahre alte Letexier, der aus Bédée in der Nähe von Rennes in der Bretagne stammt, war 2016 der jüngste Schiedsrichter in der französischen Ligue 1 und 2017 der jüngste FIFA-Referee. Zur Seite stehen ihm in Zenica die beiden Assistenten Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni. Willy Delajod ist der Video-Schiedsrichter, Bastien Dechepy sein Assistent. Der Vierte Offizielle ist Jérémy Stinat, sie alle kommen ebenfalls aus Frankreich.

+++++

Nübel: "Ein vorläufiger Höhepunkt meiner Karriere"

Neben Torwart Alexander Nübel wird mindestens ein weiterer Debütant in der Startelf stehen. Das teilte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) mit. Einer der erstmals nominierten Stürmer Tim Kleindienst und Jonathan Burkardt erhält dann den Startelf-Zuschlag vom Bundestrainer: "Sie können davon ausgehen, dass einer von beiden beginnen wird."

Grundsätzlich sieht Nagelsmann "eine gute Chance", dass sich die positive Grundstimmung des EM-Mannschaftskerns auch auf die Neuen im Team übertragen lasse. Voller Vorfreude und Stolz ist etwa Alexander Nübel, der in Zenica das deutsche Tor hüten soll: "Sportlich gesehen, ist das klar ein vorläufiger Höhepunkt meiner Karriere."

+++++

Ankunft bei strahlendem Sonnenschein

Die deutsche Nationalmannschaft ist zum Auswärtsspiel in der UEFA Nations League in Bosnien und Herzegowina angekommen. Am heutigen Donnerstagmittag traf die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei strahlendem Sonnenschein und 26 Grad im Teamhotel in Zenica ein, rund 70 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Sarajewo. Mit direktem Blick auf die Flutlichtmasten des Stadions Bilino Polje, in dem am Freitagabend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) das Länderspiel steigt.

Im Stadion steht am heutigen Donnerstag um 17 Uhr das offizielle Abschlusstraining der Nationalmannschaft an. Ab 18.30 Uhr beantworten Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torhüter Alexander Nübel im Rahmen der Abschlusspressekonferenz im Stadion die Fragen der Medienvertreter*innen. Nübel wird am Freitagabend sein Länderspieldebüt feiern.

+++++

Stiftung der Nationalmannschaft: Kimmich übernimmt Vorsitz

Joshua Kimmich ist neuer Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung der Nationalmannschaft. Der 29-jährige Mannschaftskapitän folgt in dieser Funktion satzungsgemäß auf Ilkay Gündogan. Neu im insgesamt elfköpfigen Stiftungsrat sind zudem die Nationalspieler Kai Havertz, Robert Andrich und Oliver Baumann sowie Franziska Wülle, die Pressesprecherin des Teams.

Im Teamquartier in Herzogenaurach kam der Stiftungsrat zu seiner insgesamt siebten Sitzung zusammen, um auf die jüngsten Aktivitäten zurückzublicken. So wurden während der Europameisterschaft die Bahnhofsmissionen Deutschland, die Tafel Deutschland sowie die Initiative "Bunte Münchner Kindl", die in der bayerischen Landeshauptstadt Schulmaterialien für bedürftige Kinder und Jugendliche bereitstellt, mit jeweils 24.000 Euro gefördert. Im Zusammenwirken mit der Vanessa Weber Stiftung wurde ein Umweltprojekt im Harz unterstützt. Zudem wurden zusammen mit der Peter Maffay Stiftung Förderschülerinnen und Förderschüler zu einer Erlebniswoche auf Gut Dietlhofen eingeladen.

+++++

Abreise, Abschlusstraining und PK

Die Nationalmannschaft ist am heutigen Donnerstagmorgen zum Auswärtsspiel nach Bosnien und Herzegowina aufgebrochen. Um 9 Uhr fuhr der Mannschaftsbus vom Home Ground in Herzogenaurach aus ins benachbarte Nürnberg, um von dort in die bosnische Hauptstadt Sarajevo zu fliegen. Auch dort geht es noch einmal mit dem Bus weiter in die rund 70 Kilometer entfernte Stadt Zenica, wo Deutschland am Freitagabend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im Rahmen der UEFA Nations League auf Bosnien und Herzegowina trifft.

Im Stadion Bilino Polje in Zenica steht heute um 17 Uhr das offizielle Abschlusstraining der Nationalmannschaft an. Um 18.30 Uhr beantworten Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torhüter Alexander Nübel im Rahmen der Abschlusspressekonferenz im Stadion die Fragen der Medienvertreter*innen. Nübel wird am Freitagabend sein Länderspieldebüt feiern.

+++++

Dopingkontrolle: Sieben Nationalspieler getestet

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Mittwochabend unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Im Teamquartier Home Ground in Herzogenaurach wurden im Rahmen einer Trainingskontrolle insgesamt sieben Nationalspieler getestet. Alle mussten Urinproben abgeben, drei Spielern wurden zusätzlich Blutproben entnommen.

+++++

Die Rückennummern stehen fest

Die Rückennummern für die anstehenden Spiele in der UEFA Nations League am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina und am Montag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München gegen EM-Halbfinalist Niederlande stehen fest. Torhüter Alexander Nübel vom VfB Stuttgart trägt in Vertretung des verletzten Marc-André ter Stegen gegen Bosnien und Herzegowina die Nummer eins auf dem Trikot – am Montag gegen die Niederlande dann Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim. Für die beiden Länderspiele hat Bundestrainer Julian Nagelsmann ursprünglich 23 Spieler nominiert, laut UEFA-Reglement müssen die Nummern 1 bis 23 vergeben werden. Nach der Abreise von Benjamin Henrichs wegen Rückenbeschwerden umfasst der Kader aktuell noch 22 Spieler.

Die Rückennummern für die Spiele gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande:

1 Alexander Nübel / Oliver Baumann

2 Antonio Rüdiger

3 Waldemar Anton

4 Jonathan Tah

5 Pascal Groß

6 Joshua Kimmich

7 Jamie Leweling

8 Robert Andrich

9 Tim Kleindienst

10 Jonathan Burkardt

11 Chris Führich

12 Oliver Baumann / Alexander Nübel

13 Deniz Undav

14 Kevin Schade

15 Nico Schlotterbeck

16 Aleksandar Pavlovic

17 Florian Wirtz

18 Maximilian Mittelstädt

19 Angelo Stiller

20 Serge Gnabry

21 Robin Gosens

22 Janis Blaswich

+++++

Nübel gegen Bosnien im Tor

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torwarttrainer Andreas Kronenberg haben sich auf Alexander Nübel als Torhüter für das Nations-League-Spiel am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina festgelegt. Der 28 Jahre alte Schlussmann vom VfB Stuttgart wird als Vertreter des verletzten Marc-Andre ter Stegen sein Länderspieldebüt feiern. Nübel nimmt wie Nagelsmann am Donnerstag (18.30 Uhr) an der Abschlusspressekonferenz in Bosnien teil. Torhüter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim wird sein Länderspieldebüt dann am Montag in München gegen die Niederlande feiern (ab 20.45 Uhr, live im ZDF).

+++++

Im Auswärtstrikot noch ungeschlagen

Hält die Siegesserie im Auswärtstrikot auch am Freitag an? Deutschland läuft im Duell im Rahmen der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im pink-lila Auswärtstrikot auf. Bisher hat die Nationalmannschaft in diesem Dress alle drei Spiele gewonnen. Premiere feierte das Auswärtstrikot von adidas im März beim 2:1-Sieg über die Niederlande in Frankfurt. Drei Monate später gewann das DFB-Team in diesem Jersey im finalen Länderspiel vor Beginn der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach ebenfalls mit 2:1 gegen Griechenland. Während der Heim-EM lief Deutschland dann einmal in pink-lila auf: beim 2:0 über Ungarn im zweiten Gruppenspiel in Stuttgart.

Hier gibt es das Trikot im DFB-Fanshop.

+++++

Autogrammstunde mit Florian Wirtz

Die Nationalmannschaft ist zurück in Herzogenaurach – und damit auch die strahlenden Augen der Fans. Denn am Dienstag schaute wie schon während der letzten Aufenthalte wieder ein Nationalspieler im adidas Store zur Autogrammstunde vorbei. Dieses Mal erfüllte Florian Wirtz zahlreiche Autogramm- und Selfiewünsche der vielen Fans.

Im September, als die Nationalmannschaft sich zuletzt im Home Ground von adidas vorbereitet hatte, waren Jonathan Tah und Maximilian Beier zur Autogrammstunde erschienen.

+++++

Gosens bei der Mannschaft eingetroffen

Pünktlich zur ersten Trainingseinheit am Dienstagvormittag in Herzogenaurach ist auch Robin Gosens bei der Nationalmannschaft eingetroffen. Der 20-malige Nationalspieler vom italienischen Serie-A-Klub AC Florenz war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den verletzten David Raum nachnominiert worden. Raum hat das Teamquartier bei DFB-Partner adidas am Dienstag bereits verlassen.

Neben Mannschaftstraining und Besprechung sowie individuellem Athletiktraining am Nachmittag stehen für die Nationalspieler heute Medientermine an. Florian Wirtz trifft zudem in Herzogenaurach Fans zu einer Autogrammstunde.

+++++

Erstes Pflichtspiel gegen Bosnien und Herzegowina

Am Freitag tritt die Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League zu ihrem ersten Pflichtspiel gegen die Auswahl von Bosnien und Herzegowina an (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) – auf den Tag genau 22 Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen überhaupt. Das endete am 11. Oktober 2002 1:1. Carsten Jancker erzielte damals den deutschen Ausgleichstreffer. Auch im zweiten Duell am 3. Juni 2010 ging Bosnien und Herzegowina zunächst in Führung. Dann drehten Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger mit zwei Treffern die Partie in Frankfurt noch zum 3:1-Endstand.

Das Spiel in Zenica wird das 17. Spiel, das die deutsche Nationalmannschaft an einem 11. Oktober austrägt. Zwölf Partien konnte Deutschland an diesem Datum gewinnen, drei endeten unentschieden, nur einmal verlor das DFB-Team.

+++++

Auch Kevin Schade in Herzo angekommen

Am Montagabend ist mit Kevin Schade auch der letzte noch fehlende Nationalspieler aus Julian Nagelsmanns 23 Mann starkem Kader für die Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach eingetroffen. Schade, der in England für den Premier-League-Klub FC Brentford spielt, war erst am Montagmorgen für den verletzten Frankfurter Kapitän Robin Koch nachnominiert worden.

+++++

"Beispiel für Integration": DFB-Team für Barbarez ein Vorbild

Der frühere Bundesliga-Profi Sergej Barbarez, Nationaltrainer des kommenden DFB-Gegners Bosnien und Herzegowina, sieht Deutschland in vielfacher Hinsicht als Vorbild. Sein Team könne sich von der DFB-Auswahl "ganz viel abschauen", sagte Barbarez dem kicker: "Ich bin sehr, sehr begeistert von dem, was die deutsche Nationalelf mittlerweile wieder veranstaltet. Rudi Völler und Julian Nagelsmann machen es zusammen mit ganz unterschiedlichen Qualitäten und sicher auch unterschiedlichen Sichtweisen auf den Fußball richtig gut."

Dem langjährigen Profi des Hamburger SV imponiert dabei nicht nur die sportliche Leistung unter Nagelsmann. "Die Nationalelf überzeugt mit ihrem gesamten Auftreten. Es ist egal, woher die Eltern der Spieler kommen, sie ist ein Beispiel für Integration. Und das ist wichtig in diesen Zeiten, die ja gerade nicht nur in Deutschland unruhig sind, sondern beinahe überall", führte der 53-Jährige aus: "Die heutige Generation der Fußballer hat eine Verbundenheit zu mehreren Kulturen, und ich wünsche mir, dass das einen Vorbildcharakter für alle Gesellschaftsebenen hat."

Bosnien und Herzegowina trifft am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im Rahmen der Nations League auf Deutschland. Es ist zugleich Barbarez' Heim-Debüt als Nationalcoach, dabei gehe es am Freitag in Zenica gegen seine "zweite Heimat".

+++++

Kader fast komplett

Die Vorbereitung auf Bosnien und Herzegowina und die Niederlande kann beginnen. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte bis Montagnachmittag 22 Spieler seines Kaders im Home Ground in Herzogenaurach. Der erst am Vormittag nachnominierte dreimalige Nationalspieler Kevin Schade wird am Montagabend aus England erwartet, wo er für den Premier-League-Klub FC Brentford spielt.

"So schade es ist, wenn wir auf verletzte Stammkräfte, die uns bei der Heim-EM im Sommer mitgetragen haben, dieses Mal verzichten müssen", sagt Nagelsmann. "Wir freuen uns jetzt sehr darauf, unsere neuen Spieler im Kreis der Mannschaft und im Training zu erleben."

Am Nachmittag standen neben der ersten Besprechung individuelles Training und Regeneration auf dem Programm.

+++++

Zurück an alter Wirkungsstätte

Rückkehr in den Home Ground: Wie bereits während der Heim-Europameisterschaft im Sommer und des Starts in die neue Saison in der UEFA Nations League im September trifft sich die Nationalmannschaft am heutigen Montag wieder in Herzogenaurach. Auf dem Gelände von DFB-Partner adidas bereitet sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die beiden Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina am Freitag in Zenica (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und am kommenden Montag in München gegen EM-Halbfinalist Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) vor. Bis zum Mittag werden alle Nationalspieler im Home Ground erwartet, unter ihnen die drei Neulinge im A-Team, Tim Kleindienst, Jamie Leweling und Jonathan Burkardt.

Nach den ersten Trainingseinheiten in Herzo fliegt die Mannschaft am Donnerstag von Nürnberg aus in die bosnische Hauptstadt Sarajevo, von dort geht es weiter mit dem Bus in den Spielort Zenica