Ticker: Nagelsmann überreicht DFB-Trikot für Szalai

Die Gruppenphase in der UEFA Nations League geht auf die Zielgerade: Nach dem furiosen 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina hat sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger für das Viertelfinale qualifiziert. Heute Abend (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) steht nun in Ungarn das letzte Vorrundenduell an. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

Besondere Geste vor dem Ungarn-Spiel

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Ungarns Co-Trainer Adam Szalai nach dessen Zusammenbruch besondere Genesungswünsche zukommen lassen. Bundestrainer Julian Nagelsmann überreichte am Rande der Nations-League-Partie in Budapest ein DFB-Trikot an den ungarischen Nationalcoach Marco Rossi. Das weiße Shirt war mit Szalais Namen bedruckt, zudem hatten die deutschen Fußballer darauf unterschrieben.

Szalai, der als Athletiktrainer im ungarischen Stab tätig ist, war am vergangenen Samstag in den Niederlanden (0:4) in der siebten Minute auf der Ersatzbank zusammengebrochen. Die Begegnung wurde daraufhin für einige Minuten unterbrochen, Szalai in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später folgte die Entwarnung seitens des Verbands, auch der ehemalige Nationalspieler selbst meldete sich nach einigen Stunden bei Instagram.

Im Puskas-Stadion war Szalai am Dienstagabend nicht anwesend. Diese Entscheidung auf Anraten des Mannschaftsarztes hatte der ungarische Fußballverband MLSZ vor der Partie mitgeteilt.

Nations League: Viertelfinalauslosung am Freitag

Deutschland bekommt es auf dem Weg zum Finalturnier der UEFA Nations League im März mit Kroatien, Dänemark oder Italien zu tun. Nachdem der viermalige Weltmeister Italien bereits seit Sonntag als möglicher Viertelfinalgegner festgestanden hatte, beendeten am Montagabend auch der WM-Dritte Kroatien und EM-Gegner Dänemark ihre Gruppen jeweils auf Platz zwei.

Am Freitag werden die Paarungen in Nyon ausgelost - Deutschland ist schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ungarn heute Abend (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) sicher Gruppensieger. Die DFB-Auswahl startet dann am 20. März 2025 mit einem Auswärtsspiel in das nächste Länderspieljahr. Wie die UEFA im Ablaufplan für die Viertelfinalauslosung bekanntgab, sollen an dem Tag alle vier Hinspiele der ersten K.o.-Runde in der Nations League stattfinden. Das Rückspiel findet am 23. März statt, in dem Deutschland als Gruppensieger dann Heimrecht hat.

Löw: "Musiala und Wirtz in jungen Jahren schon Weltklasse"

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw schwärmt von den Nationalspielern Florian Wirtz und Jamal Musiala. In "ihren jungen Jahren" seien beide "eigentlich schon Weltklasse", sagte der Weltmeistertrainer von 2014 am Sonntagabend bei SWR Sport. "Sie sind beide auch unheimlich kreativ, stark im Eins-gegen-Eins. Sie sind beide torgefährlich und beide haben einen unglaublichen Weg gemacht in den letzten ein, zwei Jahren. Unsere Nationalmannschaft ohne diese beiden, wenn ich auch noch Kai Havertz dazunehme - die sind gar nicht mehr wegzudenken, weil sie das Spiel prägen und nach vorne so unberechenbar sind für die Gegner."

Flug nach Budapest, PK mit Nagelsmann und Schlotterbeck, Abschlusstraining

Reisetag beim DFB-Team: Die Nationalmannschaft reist am heutigen Montagmorgen zunächst von Freiburg aus mit dem Mannschaftsbus zum rund 50 Kilometer entfernten Flughafen Basel Mulhouse Freiburg und fliegt dann von dort nach Budapest. In der ungarischen Hauptstadt trifft Deutschland am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) im sechsten und abschließenden Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Ungarn. Heute um 16 Uhr stehen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Verteidiger Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund in der Puskás Aréna zunächst in der Abschlusspressekonferenz den Medien Rede und Antwort, um 17 Uhr findet dann das offizielle Abschlusstraining statt. Der Gruppensieg der deutschen Nationalmannschaft steht bereits vor der letzten Partie fest.

Havertz trifft zum 20. Mal

Beim begeisternden 7:0 der Nationalmannschaft über Bosnien und Herzegowina gelang Kai Havertz am Samstagabend sein 20. Länderspieltreffer. Diese Marke haben bisher insgesamt 28 Nationalspieler in der Geschichte des DFB-Teams erreicht. Havertz zog damit in der Liste der deutschen Rekordtorschützen mit dem früheren Torjäger Ulf Kirsten gleich, der im Trikot von Bayer Leverkusen dreimal Bundesliga-Torschützenkönig wurde. Die beiden haben eine fast identische Torquote, Havertz gelangen seine 20 Tore in 54 Länderspielen, Kirsten in 51.

Mit seinem nächsten Treffer könnte Havertz mit zwei Weltmeistern gleichziehen. Max Morlock und Helmut Rahn, denen mit Deutschland 1954 das Wunder von Bern gelang, haben jeweils 21 Mal für die Nationalmannschaft getroffen. Sie erzielten die drei deutschen Treffer beim 3:2-Sieg über Ungarn im WM-Finale, Rahn traf doppelt. Havertz trifft nun am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Budapest im abschließenden Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Ungarn.

Kimmich alleiniger Rekordspieler in der Nations League

DFB-Kapitän Joshua Kimmich ist mit seinem Einsatz beim Nations-League-Duell mit Bosnien und Herzegowina am Samstag in Freiburg zum alleinigen deutschen Rekordspieler in diesem Wettbewerb aufgestiegen. Mit seiner 17. Partie in der Nationenliga zog der Profi von Bayern München an Timo Werner (Tottenham Hotspur) vorbei.

Während Werner "nur" bei den ersten drei Auflagen der Nations League zum Einsatz gekommen ist, war Kimmich bei allen vier Runden dabei. Werner bestritt 2018/19 vier Partien sowie zwei Jahre später und 2022/23 jeweils sechs. Bei Kimmich waren es in der Premierensaison ebenfalls vier Einsätze. Nach zwei Spielen 2020/21 kamen zwei Jahre darauf sechs weitere Begegnungen hinzu, gegen Bosnien bestritt er sein fünftes Duell in der aktuellen Nations-League-Saison.

Kleiner Trost für Werner: Der frühere Stuttgarter und Leipziger führt die deutsche Torjägerliste in der Nationenliga weiter an. Ihm gelangen in 16 Spielen sieben Treffer.

Für Kimmich war das Bosnien-Spiel noch aus zwei anderen Gründen ein besonderes: Mit seinem 96. Länderspiel zog der 29-Jährige an den Legenden Sepp Maier und Karl-Heinz Rummenigge (je 95) vorbei und schloss zu Berti Vogts auf Rang 15 der DFB-Rangliste auf. Außerdem führte er die deutsche Elf zum 13. Mal als Kapitän auf den Platz, genau so oft wie Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger.

Auch Torwarttrainer Kronenberg kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Nicht nur für Torhüter Oliver Baumann ist das Länderspiel heute Abend in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Auch Andreas Kronenberg, Torwarttrainer der Nationalmannschaft, hat elf Jahre lang für den SC Freiburg gewirkt. Von 2011 bis zu seinem Wechsel 2022 zum DFB trainierte Kronenberg die Torhüter der Breisgauer, neben Baumann unter anderen auch Roman Bürki, Rafal Gikiewicz, Alexander Schwolow, Mark Flekken und Florian Müller.

„Für mich ist es sehr besonders, ich freue mich sehr, dass ein Länderspiel mal in Freiburg stattfinden kann“, sagte Kronenberg im Interview mit SC Freiburg TV vor seiner Rückkehr in das Europa Park Stadion in Freiburg. Zahlreiche Ticketwünsche seien bei ihm im Vorfeld der ausverkauften Nations-League-Partie eingegangen. „Ja, es gab tatsächlich ein paar Anfragen, es freut uns, dass eine gewisse Euphorie da ist. Das liegt aber nicht nur am DFB, sondern in Freiburg ist insgesamt eine Menge los, was den Fußball angeht. Das freut mich natürlich.“

Auf das Spiel heute Abend blickt Kronenberg zuversichtlich: „Wir wollen das Spiel selbstverständlich gewinnen und den Gruppensieg klarmachen. Das wird wie immer ein schweres Stück Arbeit, aber wir hatten eine gute Trainingswoche und ich bin zuversichtlich, dass die Jungs das auch auf den Platz bringen werden.“

Das vollständige Video-Interview gibt es hier.

Ter Stegen schaut bei Abschlusstraining zu

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist am Donnerstagnachmittag ins Teamquartier nach Frankfurt gereist, um den Tag mit seiner Mannschaft, dem Trainerteam und Staff zu verbringen. Am heutigen Freitag schaute er sich zudem das Abschlusstraining der Nationalmannschaft vor dem Länderspiel gegen Bosnien und Herzegowina am DFB-Campus an. Ter Stegen, der bislang 42 Länderspiele bestritten hat, hatte sich im September beim 5:1-Auswärtssieg seines FC Barcelona beim FC Villarreal die Patellasehne im rechten Knie gerissen und musste operiert werden. In Barcelona arbeitet er aktuell in der Reha an seinem Comeback. Für ihn wird am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina der Hoffenheimer Oliver Baumann im Tor stehen.

Abschlusstraining, Busreise, PK mit Nagelsmann und Baumann

Auf zum Spielort: Die deutsche Nationalmannschaft reist am heutigen Freitag nach Freiburg, wo sie am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der UEFA Nations League auf Bosnien und Herzegowina trifft. Heute Nachmittag macht sich das DFB-Team per Mannschaftsbus auf in das rund 300 Kilometer entfernte Teamquartier in Freiburg. Vorher, um 11 Uhr, absolviert die Nationalmannschaft noch das offizielle Abschlusstraining am DFB-Campus in Frankfurt. Die offizielle Abschlusspressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nationaltorhüter Oliver Baumann findet dann um 18.30 bereits im Europa-Park-Stadion in Freiburg statt, das für das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina ausverkauft ist.

Baumann mit zweitem Startelfeinsatz

Oliver Baumann wird am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im Nations-League-Heimspiel gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg im Tor der Nationalmannschaft stehen. Der 34 Jahre alte Keeper der TSG Hoffenheim kehrt dann nach Freiburg zurück, wo er von 2000 bis 2014 beim SC gespielt hatte. Er stammt aus dem nahen Breisach.

Training mit 22 Spielern

Florian Wirtz ist nach seinem überstandenen Infekt ins Training der deutschen Nationalmannschaft eingestiegen. Der Offensivspieler des Deutschen Meisters Bayer Leverkusen hatte die vergangenen beiden Tage pausiert. Wirtz ist damit eine Option für das Nations-League-Spiel am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina. Insgesamt trainierten am heutigen Donnerstag 22 Spieler auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Grieche Fotias pfeift Deutschland gegen Bosnien und Herzegowina

Die UEFA hat Vassilis Fotias aus Griechenland als Schiedsrichter für das Spiel Deutschland gegen Bosnien und Herzegowina angesetzt. Die Nations-League-Partie findet am Samstag im ausverkauften Freiburger Europa-Park Stadion statt. RTL überträgt live, das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Die Assistenten des 35 Jahre alten Griechen Fotias sind Andreas Meintanas und Vasileios Nikolakakis, der Vierte Offizielle ist Fotios Polychronis, alle ebenfalls aus Griechenland.

Robin und Robin bei der PK

Nach der Trainingseinheit auf dem DFB-Campus am heutigen Donnerstag um 11 Uhr stehen der Frankfurter Robin Koch und Rückkehrer Robin Gosens von der AC Florenz den Medien Rede und Antwort. Die Pressekonferenz wird heute ab 13.15 Uhr hier live auf YouTube gestreamt.

Starke Länderspielbilanz in Freiburg

Am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) spielt die Nationalmannschaft zum insgesamt sechsten Mal in Freiburg. Das Länderspiel in der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina im Europa-Park-Stadion ist allerdings das erste Pflichtländerspiel des DFB-Teams. Von den bisherigen fünf Partien gewann Deutschland vier, lediglich das Duell im Mai 1913 mit der Schweiz ging mit 1:2 verloren. Das Duell unter Nachbarn fand damals auf dem Sportplatz des Freiburger FC statt. Die folgenden vier Spiele stiegen dann im Dreisamstadion des SC Freiburg. Das Torverhältnis der Nationalmannschaft bei Spielen in Freiburg steht aktuell bei 30 Treffern zu vier Gegentoren.

Training mit 21 Spielern

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Vorbereitung auf das Nations-League-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina weiter auf Florian Wirtz und Angelo Stiller verzichten. Bei der geschlossenen Trainingseinheit am heutigen Mittwoch auf dem Frankfurter DFB-Campus fehlte der Leverkusener Wirtz noch immer wegen eines Infekts, der Stuttgarter Stiller absolvierte aufgrund muskulärer Probleme erneut nur eine leichte Einheit im Fitnessraum. Bundestrainer Julian Nagelsmann standen damit 18 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung.

PK mit Kapitän Kimmich

Bei der Pressekonferenz am heutigen Mittwoch sitzt Kapitän Joshua Kimmich auf dem Podium. Die Fragerunde mit den Medien im DFB-Campus startet um 13.15 Uhr und wird live auf YouTube übertragen.

In Freiburg und Budapest in Weiß

Die Nationalmannschaft bestreitet ihre finalen Länderspiele des EM-Jahres 2024 in weißen Trikots. Sowohl am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina als auch am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Budapest gegen Ungarn läuft Deutschland in den weißen Home-Jerseys von DFB-Partner adidas auf.

Premiere feierte das weiße Trikot im März dieses Jahres beim 2:0 in Frankreich. Seitdem lief Deutschland weitere achtmal in Weiß auf. Nur eine Partie ging verloren - das EM-Viertelfinale gewann Spanien nach Verlängerung mit 2:1. Die Trikots der Nationalmannschaft gibt es hier im DFB-Fanshop.

Kimmich kann mit Vogts gleichziehen

Joshua Kimmich steht vor der Partie gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gleich vor mehreren Meilensteinen. Bei einem Einsatz im ausverkauften Europa-Park-Stadion in Freiburg würde er sein 17. Spiel in der UEFA Nations League bestreiten und wäre damit deutscher Rekordspieler in diesem Wettbewerb. Aktuell liegt er noch gemeinsam mit Timo Werner (16 Spiele) auf dem geteilten ersten Platz.

Ein Einsatz gegen Bosnien und Herzegowina wäre sein 96. Länderspiel, Joshua Kimmich würde dann mit Berti Vogts gleichziehen, der auf dem 15. Platz der deutschen Rekordnationalspieler liegt. Es wäre zudem Kimmichs 13. Startelfeinsatz als Kapitän, damit würde er mit Bastian Schweinsteiger gleichziehen, der die deutsche Mannschaft ebenfalls 13-mal zu Spielbeginn auf das Spielfeld geführt hatte.

Gnabry als letzter Spieler im Quartier angekommen

Der Kader für die Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina sowie in Ungarn ist komplett. Am späten Montagabend traf auch der Münchner Serge Gnabry bei der Nationalmannschaft im Teamquartier in Frankfurt ein. Sein jetzt 23 Mann starkes Team versammelt Bundestrainer Julian Nagelsmann am heutigen Dienstag um 11 Uhr auf dem Trainingsplatz am DFB-Campus. Um 13.15 Uhr spricht Jamal Musiala vom FC Bayern München auf der Pressekonferenz im Campus. Hier geht es zum Livestream.

Bis auf Gnabry alle eingetroffen

Bis auf Serge Gnabry, der am späten Montagabend beim DFB-Team erwartet wird, sind alle Nationalspieler in Frankfurt eingetroffen. Am Mittag hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die beiden Spiele in der UEFA Nations League am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina sowie am Dienstag, 19. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), in Budapest gegen Ungarn mit der ersten Mannschaftsbesprechung gestartet. Um 16 Uhr bat Nagelsmann seine Spieler dann am DFB-Campus in Frankfurt zur ersten Trainingseinheit auf dem Platz.

Anreise, PK und Training mit Fans

Die letzte Maßnahme des Jahres steht vor der Tür. Bis zum Mittag werden sich die Nationalspieler heute in Frankfurt im Hotel Innside Meliá Ostend versammeln. Ab 15 Uhr gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann am DFB-Campus die erste Pressekonferenz, die auf YouTube live gestreamt wird. Für die Mannschaft geht es ab 16 Uhr auf dem Campus los, dort wartet die erste Trainingseinheit, bei der auch einige Fans dabeisein werden.