Supercup wird nach Franz Beckenbauer benannt

Ab der Saison 2025/26 wird der Supercup zu Ehren des größten deutschen Fußballers aller Zeiten einen Namensgeber erhalten: Franz Beckenbauer. Das jährliche Duell zwischen dem Deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger heißt künftig Franz Beckenbauer Supercup. Erscheinungsbild und Logo sowie ggf. das Rahmenprogramm des Spiels werden entsprechend angepasst. Damit würdigen DFB und DFL gemeinsam die Verdienste des "Kaisers" um den deutschen Fußball.



Franz Beckenbauers Witwe Heidi Beckenbauer sagt: "Franz würde es gefallen, dass das Spiel zwischen dem Deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger nach ihm benannt ist. Zumal er selbst ja beide Wettbewerbe mehrmals gewonnen hat. Ich danke Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke auch persönlich für den guten Austausch und dafür, dass sie ihre Wertschätzung gegenüber Franz zum Ausdruck gebracht haben."

Neuendorf: "Seine Verdienste um den Fußball sind unvergleichlich und unvergessen"



DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Mir persönlich und dem DFB ist es ein wichtiges Anliegen, die Leistungen und das Lebenswerk von Franz Beckenbauer zu ehren und zu würdigen. Seine Verdienste um den Fußball sind unvergleichlich und unvergessen. Mit der Umbenennung des Supercups schaffen wir nun eine sichtbare Verbindung zwischen Franz Beckenbauer und dem Fußball in seiner ganzen Breite. Nicht nur der Profis, sondern auch der Amateure, die am DFB-Pokalwettbewerb teilnehmen. Mein Dank gilt neben der Familie Beckenbauer der DFL, die die Umbenennung ermöglicht hat."



Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums, sagt: "Franz Beckenbauer war ein Kind der Bundesliga. Kaum jemand hat sie so geprägt wie er. Ich freue mich sehr darüber, dass wir den Supercup nun in einer gemeinsamen Initiative von DFL und DFB nach Franz Beckenbauer benennen werden. Vielen Dank an die Kollegen des DFB. Bei der Familie von Franz Beckenbauer bedanke ich mich ausdrücklich für die guten Gespräche während der vergangenen Monate."



Veranstalter des Supercups ist die DFL, die seit 2010 den Gewinner des jährlich ausgespielten Supercups mit einer eigens dafür geschaffenen Trophäe ehrt. Im kommenden Jahr findet der Franz Beckenbauer Supercup am 16. August statt.



Franz Beckenbauer wurde als Spieler und als Teamchef Weltmeister mit der Deutschen Nationalelf und stand spätestens seit seiner Rolle als Präsident des Organisationskomitees der Fußball-WM 2006 in Deutschland wie keine andere Persönlichkeit für den deutschen Fußball.