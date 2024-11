Nationalspieler Angelo Stiller fällt für die beiden Länderspiele am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina sowie am kommenden Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Budapest gegen Gastgeber Ungarn aus. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart ist wegen muskulärer Probleme heute aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft in Frankfurt abgereist.

Die Nationalmannschaft reist am Freitag nach Freiburg, wo sie am Samstag auf Bosnien und Herzegowina trifft. Am Dienstag dann spielt das DFB-Team in Budapest gegen Ungarn. Deutschland führt die Gruppe 3 in der Liga A der UEFA Nations League vor den letzten beiden Spieltagen mit jeweils fünf Punkten Vorsprung vor der Auswahl der Niederlande und Ungarn an.