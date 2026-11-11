In Absprache mit seinen TV-Partnern hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Begegnungen der Spieltage zwölf bis 15 in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Damit steht der Spielplan bis zum 25. Januar 2027 fest.

Los geht es am 12. Spieltag am Freitag, 11. Dezember (ab 18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN), mit dem bayerisch-fränkischen Duell zwischen dem FC Bayern München und 1. FC Nürnberg. Und auch zum Abschluss wartet ein Derby, wenn am Montag, 14. Dezember (ab 18 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN), der 1. FC Köln bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast ist.

Zum Auftakt des 13. Spieltags empfängt Eintracht Frankfurt am Freitag, 18. Dezember (ab 18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN), den SC Freiburg. Der Jahresabschluss steigt dann am Montag, 21. Dezember (ab 18 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN), mit der Partie VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin.

Jahresauftakt 2027 in Leverkusen

Das neue Jahr beginnt für die Google Pixel Frauen-Bundesliga am Freitag, 15. Januar 2027 (ab 18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN), mit der Auftaktpartie des 14. Spieltags zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig. Die erste Runde des Jahres wird abgeschlossen mit dem baden-württembergischen Duell VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim am Montag, 18. Januar (ab 18 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN).

Spieltag 15 eröffnen am Freitag, 22. Januar (ab 18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN), der 1. FSV Mainz 05 und Meister FC Bayern München. Am Montag, 25. Januar (ab 18 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN), rundet die Partie zwischen RB Leipzig und dem SV Werder Bremen den Spieltag ab.

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und drei am Sonntag (in der Regel ab 14, 16 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (in der Regel ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird.

MagentaSport und DAZN übertragen auch in der laufenden Spielzeit alle 182 Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.