Spanien-Spiel in Darmstadt: Schon 10.000 Tickets verkauft

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Heimländerspiel des neuen Jahres am Dienstag, 25. März, in Darmstadt auf Spanien - und das Interesse ist groß: Bereits mehr als 10.000 Tickets wurden für die EM-Generalprobe verkauft. Anstoß für das letzte Testspiel vor der UEFA U 21-EURO 2025, die vom 11. bis zum 28. Juni in der Slowakei stattfindet (Tickets gibt's auf uefa.com), ist um 20.30 Uhr. SAT.1 überträgt die Partie zwischen dem Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo und dem aktuellen Olympiasieger Spanien live, im Stream ist das Spiel auf ran.de und Joyn zu sehen.

Sitzplatz- und Stehplatz-Karten für das Länderspiel im Merck-Stadion am Böllenfalltor sind weiterhin im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich.

Stehplatzkarten ab sechs Euro

Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten 15 beziehungsweise 20 Euro (ermäßigt 10 beziehungsweise 15 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind im Sitzplatzbereich für 8 Euro pro Person erhältlich. Zudem werden in Darmstadt auch Stehplätze für 9 Euro (ermäßigt 7 Euro) zur Verfügung stehen. Gruppentickets ab zehn Personen sind im Stehplatzbereich für 6 Euro pro Person erhältlich.

Bereits vier Tage zuvor tritt die U 21 im Land des EM-Gastgebers an. Anstoß gegen die Slowakei in Trnava am 21. März ist um 18 Uhr.

Für Fans bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.