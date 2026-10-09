Frauen-Nationalmannschaft
So starten die DFB-Frauen gegen Australien
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eröffnet ihr Länderspieljahr heute (ab 20.30 Uhr, live im ZDF und Stream) mit dem Heimspiel in Karlsruhe gegen Australien. Bundestrainer Christian Wück ändert seine Aufstellung im Vergleich zur letzten Partie in Slowenien im Juni auf vier Positionen. Für Sarai Linder, Lisanne Gräwe, Vivien Endemann und Shekiera Martinez starten im BBBank Wildpark Sjoeke Nüsken, Cora Zicai, Franziska Kett und Jule Brand.
Die Startelf: 1 Mahmutovic - 3 Küver, 5 Minge (C), 9 Nüsken, 13 Wamser, 14 Zicai, 17 Kett, 18 Kössler, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Doppelpack Kössler beim 4:2 gegen Australien
Die DFB-Frauen sind mit einem Sieg ins Länderspieljahr gestartet. Das Team von Bundestrainer Christian Wück feierte in Karlsruhe dank eines Doppelpacks von Melissa Kössler und Toren von Camilla Küver und Sjoeke Nüsken ein 4:2 (2:1) gegen Australien.
Europameisterinnen von 2001 werden beim Länderspiel in Karlsruhe geehrt
25 Jahre nach dem EM-Sieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2001, würdigt der DFB in Karlsruhe seine Legenden. Im Rahmen des Länderspiels der DFB-Auswahl gegen Australien am heutigen Freitag (ab 20.30 Uhr) findet eine Ehrung statt.
Ticker: Ohne Schüller gegen Australien
Mit zwei Heimländerspielen gegen Australien am heutigen Freitag und Japan am kommenden Dienstag starten die DFB-Frauen in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Brasilien im Frühsommer 2027. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.