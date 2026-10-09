Frauen-Nationalmannschaft

So starten die DFB-Frauen gegen Australien

09.10.2026
Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eröffnet ihr Länderspieljahr heute (ab 20.30 Uhr, live im ZDF und Stream) mit dem Heimspiel in Karlsruhe gegen Australien. Bundestrainer Christian Wück ändert seine Aufstellung im Vergleich zur letzten Partie in Slowenien im Juni auf vier Positionen. Für Sarai Linder, Lisanne Gräwe, Vivien Endemann und Shekiera Martinez starten im BBBank Wildpark Sjoeke Nüsken, Cora Zicai, Franziska Kett und Jule Brand.

Die Startelf: 1 Mahmutovic - 3 Küver, 5 Minge (C), 9 Nüsken, 13 Wamser, 14 Zicai, 17 Kett, 18 Kössler, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand.

Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft

Autor: dfb

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