So starten die DFB-Frauen gegen Australien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eröffnet ihr Länderspieljahr heute (ab 20.30 Uhr, live im ZDF und Stream) mit dem Heimspiel in Karlsruhe gegen Australien. Bundestrainer Christian Wück ändert seine Aufstellung im Vergleich zur letzten Partie in Slowenien im Juni auf vier Positionen. Für Sarai Linder, Lisanne Gräwe, Vivien Endemann und Shekiera Martinez starten im BBBank Wildpark Sjoeke Nüsken, Cora Zicai, Franziska Kett und Jule Brand.

Die Startelf: 1 Mahmutovic - 3 Küver, 5 Minge (C), 9 Nüsken, 13 Wamser, 14 Zicai, 17 Kett, 18 Kössler, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand.