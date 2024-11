Silber für Bronze: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute Spielerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für den Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris ausgezeichnet. Der Bundespräsident verlieh allen Medaillengewinner*innen der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris 2024 sowie der Deaflympischen Winterspiele in Erzurum 2024 das Silberne Lorbeerblatt - die höchste staatliche Anerkennung für Spitzenleistungen im deutschen Sport. In Paris hatten die DFB-Frauen zum insgesamt vierten Mal olympisches Bronze gewonnen, durch ein 1:0 im Spiel um Platz drei gegen Weltmeister Spanien.

Vor Ort geehrt wurden Jule Brand, Vivien Endemann, Merle Frohms, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sarai Linder, Janina Minge und Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. Da am heutigen Montagabend (ab 18 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN) der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga im Spitzenspiel aufeinandertreffen, konnten die Spielerinnen dieser beiden Klubs nicht an der Verleihung teilnehmen. Auch Ann-Katrin Berger, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch und Bibiane Schulze Solano, die bei Vereinen im Ausland aktiv sind, waren nicht in Berlin vor Ort.