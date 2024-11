Schüller und Freigang reisen ab, Endemann nachnominiert

Aufgrund anhaltender Kniebeschwerden ist Lea Schüller heute von der Nationalmannschaft abgereist. Damit steht die Stürmerin des FC Bayern München für die beiden bevorstehenden Länderspiele am 25. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) im Wembley-Stadion gegen England sowie am 28. Oktober (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in Duisburg gegen Australien nicht zur Verfügung.

Bundestrainer Christian Wück hat Vivien Endemann nachnominiert. Die Wolfsburgerin wird heute am späten Abend zum DFB-Team dazustoßen.

Ebenfalls vorzeitig vom DFB-Team abgereist ist Nationalspielerin Laura Freigang (Eintracht Frankfurt). Wegen einer Erkältung wird sie morgen nicht mit dem Team nach London fliegen und damit auch das Länderspiel gegen England verpassen. Im Falle einer Genesung würde sie in Düsseldorf zum zweiten Länderspiel in Duisburg wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehren.