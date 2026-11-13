RB-Kapitänin Sandra Starke: "Freuen uns auf besondere Atmosphäre"

Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte treten die Frauen von RB Leipzig in der Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Red Bull Arena an. Am Sonntag (ab 16 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) ist Eintracht Frankfurt zu Gast. Im DFB.de-Interview spricht RB-Kapitänin und Ex-Nationalspielerin Sandra Starke (33) mit Mitarbeiter Peter Haidinger über das Highlightspiel und die Entwicklung des Klubs.

DFB.de: RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt in der Spielstätte der Männer. Wie besonders ist das immer noch für das Frauenteam, Frau Starke?

Sandra Starke: Im großen Stadion zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Die Vorfreude im Team ist riesengroß. Für uns als Spielerinnen ist das auf jeden Fall ein Highlight.

DFB.de: CEO Tatjana Haenni hat bereits angekündigt, dass im Laufe der Saison zumindest noch eine weitere Begegnung in der Red Bull Arena ausgetragen werden soll. Unterstreicht das die wachsende Bedeutung des Frauenfußballs - bei RB, aber auch allgemein?

Starke: Dass wir in der Arena spielen dürfen, unterstreicht von Vereinsseite auch die Wertschätzung für uns. Wir freuen uns, dass wir diese Bühne bekommen. Das ist wichtig für den Frauenfußball, wird auch in anderen Vereinen so praktiziert.

DFB.de: Mit welchen Erwartungen blicken Sie auf die Partie gegen die Eintracht?

Starke: Ich gehe von einem sehr intensiven Spiel aus. Wir haben zuletzt verloren, sind deshalb auch ein wenig angefressen und wollen es diesmal auf jeden Fall besser machen. Wir wissen um die Qualitäten des Gegners, haben aber in der Vergangenheit schon gegen die Eintracht gewonnen und wollen möglichst drei Punkte holen.

DFB.de: Die ersten beiden Highlightspiele gegen den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München gingen jeweils verloren. Steigert das noch die Motivation?

Starke: Auf jeden Fall! Es wäre super, wenn wir gegen die Eintracht im großen Stadion einen Sieg einfahren. Wir freuen uns auf diese besondere Atmosphäre.

DFB.de: Zuletzt lief es für RB nicht rund. Beim 1. FC Köln gab es im DFB-Pokal und in der Liga jeweils Niederlagen. Trübt das ein wenig die Vorfreude?

Starke: Wir wissen, dass wir gegen Köln nicht unser Leistungspotenzial abgerufen haben. Wir haben die Partien aufgearbeitet. Es gibt solche Spiele, in denen nicht viel zusammenläuft. Deshalb sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken.

DFB.de: In welchen Bereichen muss sich das Team vor allem steigern?

Starke: Wir müssen unser Spiel noch mutiger vortragen und die zuletzt gezeigten technischen Fehler abstellen. Auch unser Gegenpressing war nicht optimal. Das sind Dinge, die wir verbessern wollen.

DFB.de: Nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2023 hatten viele Beobachter damit gerechnet, dass sich RB Leipzig - ähnlich wie das Männerteam - recht zeitnah in Richtung Spitzengruppe orientieren würde. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass diese Entwicklung noch nicht eingetreten ist?

Starke: Wir haben sehr viele junge Spielerinnen, die mit Höhen und Tiefen noch erheblichen Leistungsschwankungen unterworfen sind und deshalb nicht konstant an ihrem Limit spielen. Wir befinden uns in einem Prozess, wollen nachhaltig etwas aufbauen. RB Leipzig steht für intensiven Fußball und dafür, junge Spielerinnen zu entwickeln.

DFB.de: Bleibt es beim Anspruch, früher oder später ganz oben mitzuspielen?

Starke: Selbstverständlich. Der Verein will Erfolg haben. Unser Ziel ist und bleibt es, in den nächsten Jahren oben mitzumischen.

DFB.de: Wie wichtig wäre vor diesem Hintergrund ein Erfolgserlebnis gegen eine Spitzenmannschaft wie Eintracht Frankfurt?

Starke: Mit einem Erfolg würden wir ein Ausrufezeichen setzen. Jeder Sieg gegen ein Team aus der oberen Tabellenregion tut uns gut.

DFB.de: Was trauen Sie der Mannschaft im weiteren Saisonverlauf grundsätzlich noch zu?

Starke: Wir haben eine sehr harmonische Mannschaft, die über großes Potenzial verfügt. Ich traue uns viel zu. Jede im Team ist hungrig, will besser und erfolgreicher sein. Das merkt man bei jeder Trainingseinheit.

DFB.de: Wegen einer Sprunggelenkverletzung mussten Sie fast zwei Monate pausieren. Wir schwierig war es, als Führungsspielerin des Teams zuschauen zu müssen?

Starke: Das ist grundsätzlich für jede Spielerin nicht schön, wenn man von draußen tatenlos zusehen muss. Meine Teamkolleginnen haben meine Aufgaben übernommen und es gut gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass ich wieder auf dem Platz stehen darf.

DFB.de: Sind Sie inzwischen wieder bei 100 Prozent?

Starke: Ich habe die zurückliegenden Partien über die gesamte Spielzeit bestritten und der Körper macht gut mit. Aus diesem Grund würde ich schon sagen, dass ich wieder im Vollbesitz meiner Kräfte bin.

DFB.de: Wie würden Sie insgesamt Ihre Rolle innerhalb des Teams beschreiben?

Starke: Als Kapitänin und Führungsspielerin gehe ich voran und übernehme Verantwortung. Auf und neben dem Platz bin ich der verlängerte Arm unseres Trainers Jonas Stephan.

DFB.de: Welche Aufgaben übernehmen Sie neben dem Platz?

Starke: Es ist schon wichtig, junge Spielerinnen an die Hand zu nehmen und ihnen das Große und Ganze zu erklären. Ich möchte ihnen zu helfen, mit Drucksituationen umzugehen.

DFB.de: Als Leistungssportlerin mit Typ-1-Diabetes sind Sie für viele Menschen ein Vorbild. Was bedeutet Ihnen das?

Starke: Ich gehe tatsächlich mit der Message raus, dass alles möglich ist. Dass ich für viele, die diese Krankheit haben, ein Vorbild bin, bedeutet mir sehr viel und macht mich auch stolz.

DFB.de: Mit Alexander Zverev ist ein weiterer Betroffener inzwischen Weltranglistenerster im Tennis. Wie sehr berührt Sie das? Gab es schon mal einen persönlichen Austausch?

Starke: Leider kam es dazu noch nichr. Man befindet sich aber in einer Community, feiert jeden Erfolg eines Betroffenen. Es ist wichtig, dass Alexander Zverev offen darüber redet. Ich habe allerhöchsten Respekt vor seinen Leistungen.

DFB.de: Ihr älterer Bruder Manfred war ebenfalls viele Jahre Profifußballer, kickt inzwischen in der Oberliga. Wäre es für Sie auch eine Option, Ihre aktive Laufbahn im Amateurbereich fortzusetzen?

Starke: Darüber habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht, ob ich es genauso machen werde. Ich habe aktuell noch sehr viel Spaß am Fußball, fühle mich körperlich topfit und denke nicht ans Aufhören.