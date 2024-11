Raum abgereist – Gosens nachnominiert

David Raum ist vorzeitig von der deutschen Nationalmannschaft abgereist und fällt für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina und EM-Halbfinalist Niederlande aus. Der Nationalspieler von RB Leipzig hat das Teamquartier bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach am heutigen Dienstag wegen einer Sprunggelenksverletzung noch vor der ersten Trainingseinheit verlassen.

Für Raum nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Dienstag den 20-maligen Nationalspieler Robin Gosens vom italienischen Serie-A-Klub AC Florenz nach.

Am Donnerstag reist das DFB-Team nach Zenica zum Länderspiel im Rahmen der UEFA Nations League am Freitag gegen Bosnien und Herzegowina (ab 20.45 Uhr, live bei RTL). Am kommenden Montag dann spielt die Nationalmannschaft in München gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF).