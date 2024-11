Popp, Hegering und Frohms in Duisburg verabschiedet

Das erste Heimspiel der Frauen-Nationalmannschaft nach der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen war zugleich das letzte für DFB-Kapitänin Alexandra Popp, die einst in Duisburg ihre Erfolgskarriere begann und dort nun ihr 145. und letztes Länderspiel bestritt. In der 15. Minute wurde es dann laut. Und emotional. Um 18.26 Uhr endete unter tosendem Applaus eine Ära, als Bundestrainer Christian Wück das Signal zur Auswechslung Popps gab. Kurz vor Spielbeginn waren die langjährigen Leistungsträgerinnen Marina Hegering und Torhüterin Merle Frohms zusammen mit Popp gebührend verabschiedet worden.

Nach dem Einlaufen der beiden Teams bedankten sich DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, sowie DFB-Sportdirektorin Nia Künzer stellvertretend für alle Fußballfans auf dem Spielfeld für den Einsatz in den vergangenen Jahren. Hegering und Frohms, die nach dem Turnier in Paris ihren Rücktritt aus dem DFB-Team verkündet hatten und nun gegen Australien nicht mehr zum Einsatz kommen werden, erhalten Blumensträuße und eine Collage ihrer Sternstunden im Nationaltrikot.

Hegering (34), die wie Popp in Duisburg ihre Profikarriere startete, feierte am 6. April 2019 beim 2:1 gegen Schweden ihren Einstand in der Frauen-Nationalmannschaft, für die sie insgesamt 42 Länderspiele bestritt. Frohms (29) debütierte am 6. Oktober 2018 beim 3:1 gegen Österreich und kam in ihrer DFB-Laufbahn auf 52 Länderspiele. Beide absolvierten bei der EM 2022 in England alle sechs Turnierspiele und hatten somit entscheidenden Anteil am Finaleinzug sowie am Aufschwung des Frauenfußballs in Deutschland.