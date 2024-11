Pins, Deutschlandfahnen und Coke4free beim Niederlande-Spiel

Am 14. Oktober trifft unser DFB-Team in München beim zweiten Heimspiel der Nations League auf die Niederlande. Für alle Zuschauer wird auch abseits der Partie einiges geboten. Der Fan Club Nationalmannschaft hat für Mitglieder und Zuschauer ein vielfältiges Programm rund um die Allianz Arena vorbereitet.

Ab 17.30 Uhr bis zum Anpfiff hat das Fan-Club-Zelt am Südeingang vor dem Stadiongelände auf der Esplanade für alle Mitglieder geöffnet. Wie üblich spendiert unser Gründungspartner Coca-Cola allen Mitgliedern gratis Softgetränke solange der Vorrat reicht. Zudem können Bier und Brezeln vergünstigt erworben werden. Dabei ist nur bargeldlose Zahlung möglich. In der Coca-Cola-Gaming-Ecke können sich Fans außerdem am Tischkicker oder an der PlayStation spielerisch auf die Partie vorbereiten.

Spieltag-Pins für guten Zweck

Die beliebten Spieltag-Pins werden gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück im Fan-Club-Zelt zu erwerben sein. Der gesammelte Erlös kommt dem "KlinikClowns Bayern e.V." zugute. Der KlinikClowns Bayern e.V. unterstützt durch seine Arbeit kranke und betagte Menschen sowie Angehörige und Pflegepersonal. Durch Besuche der Clowns in Kinderkliniken, Senioreneinrichtungen und Palliativstationen wird mitfühlendes Dasein, Offenheit und ehrliches Interesse am Gegenüber vermittelt.

Auch der Fan-Club-Bus wird ab 17.30 Uhr vor Ort sein. Das Kultmobil ist ebenfalls außerhalb des Stadiongeländes auf der Esplanade am Südeingang zu finden. Hier können sich alle Zuschauer kostenlose Fan-Club-Fahnen abholen oder beim Gewinnspiel mit ein bisschen Glück ein Trikot unserer Nationalmannschaft abstauben. Wer selbst gegen den Ball treten möchte, kann außerdem an einer interaktiven LED-Torschuss-Wand seine Treffsicherheit unter Beweis stellen.