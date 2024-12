Peter nominiert Mickenhagen und Janzen nach

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft muss während der am kommenden Montag startenden Maßnahme auf zwei nominierte Spielerinnen verzichten: Während Anna Aehling wegen Fußproblemen fehlen wird, muss Loreen Bender krankheitsbedingt passen. U 23-Cheftrainerin Kathrin Peter hat nun Julia Mickenhagen von Bayer 04 Leverkusen und Mathilde Janzen, die bei Kristianstads DFF unter Vertrag steht, nachnominiert.

Die U 23-Frauen treten am kommenden Donnerstag (ab 18.30 Uhr, im Livestream auf YouTube in Unterhaching gegen Spanien in der U 23-Spielrunde an. Eintrittskarten für die Partie im Stadion am Sportpark gibt es nach wie vor im DFB-Ticketportal. Am 2. Dezember (ab 16 Uhr) steht dann das letzte U 23-Spiel im Kalenderjahr 2024 an – in Tubize gegen Gastgeber Belgien.