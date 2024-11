Mit einem Länderspiel gegen Frankreich heute (ab 16.30 Uhr, live auf YouTube) auf dem DFB-Campus in Frankfurt feiert die deutsche U 23-Nationalmannschaft nach mehr als zwölf Jahren ihr Comeback. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat insgesamt 23 Spielerinnen, darunter drei Torhüterinnen, für den Kader des wieder eingeführten Teams berufen. In Absprache mit den Vereinen verzichtete Peter bei der laufenden Maßnahme komplett auf alle Teilnehmerinnen der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft.

Die deutsche Startaufstellung: Mahmutovic - Müller, Kögel, Aehling, Piljic, Martinez, Corley, Wamser, Landenberger, Mahmoud, Fudalla

"Die Vorfreude auf das neue Team ist sehr groß. Für die Spielerinnen bietet die neu gegründete U 23 die Möglichkeit, sich auf internationalem Niveau zu messen und sich so individuell weiterzuentwickeln. Der Fokus ist klar auf die individuelle Förderung und Entwicklung der Spielerinnen gerichtet mit dem Ziel, dass möglichst viele Spielerinnen zeitnah den Sprung in die Frauen-Nationalmannschaft schaffen. Es sind auch ältere Spielerinnen für diesen Kader zugelassen, die den Sprung in die FNM bisher nicht geschafft haben bzw. verletzt waren und für die eine Nominierung im A-Team noch zu früh käme", sagt Peter.

"Die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der Frauen ist somit natürlich ganz eng. Auch wenn es darum geht, als Mannschaft auf dem Platz eine Spielphilosophie umzusetzen", sagt Peter weiter. "Mit Frankreich und Italien warten zwei wirklich attraktive Gegner auf uns. Darum werden wir schnell als Team zusammenwachsen müssen, um auch eine gute Mannschaftsleistung auf den Platz bringen zu können. Das ist eine schöne, herausfordernde Aufgabe, auf die wir uns alle sehr freuen."

Fünf Spielerinnen dürfen vor 2002 geboren sein

In der Saison 2024/2025 nimmt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an einer europäischen Spielrunde mit neun weiteren Nationen für U 23-Nationalmannschaften der Frauen teil. Teilnehmen können alle Spielerinnen, die am 1. Januar 2002 oder danach geboren wurden. Darüber hinaus dürfen pro Partie auch maximal fünf Spielerinnen antreten, die älter sind.

In ihrem ersten Spiel empfängt die U 23 am DFB-Campus heute Frankreich, gefolgt von der Auswärtsbegegnung in Italien am Montag (ab 14.30 Uhr). Zu der deutschen Gruppe zählen zudem Spanien und Belgien. Gespielt wird in zwei Gruppen à fünf Teams bis zum Februar 2025. In Gruppe B treten England, die Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden an. Die Zusammenstellung wurde ausgelost. Im April 2025 wird die Runde dann mit den Platzierungsspielen abgeschlossen.