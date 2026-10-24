Peddemors führt Wolfsburg zum nächsten Sieg

Der VfL Wolfsburg bleibt dem FC Bayern München in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf den Fersen. Die Wölfinnen gewannen am 8. Spieltag 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln und liegen somit weiterhin drei Punkte hinter dem Tabellenführer.

Vor 2334 Zuschauer*innen im AOK Stadion leitete Ella Peddemors (38./59.) mit einem Doppelpack den dritten Sieg in Serie ein. Die niederländische Nationalspielerin, die ohnehin schon die Liste der erfolgreichsten Torschützinnen in dieser Saison angeführt hatte, kommt nun auf die Bilanz von neun Treffern nach acht Einsätzen. Den Schlusspunkt setzte Nationalverteidigerin Camilla Küver (62.) nach einem Eckball.

Die Wolfsburgerinnen bauten damit auch ihre Bilanz gegen den 1. FC Köln weiter aus. Im 18. Pflichtspielduell - darunter eine Begegnung im DFB-Pokal - setzte sich der VfL zum 16. Mal durch. Die übrigen beiden Partien endeten unentschieden. Eine Niederlage gegen den FC mussten die Wolfsburgerinnen bislang noch nicht hinnehmen.

Lerch: "Am Anfang auch Glück"

"Wir sind total glücklich über die drei Punkte", sagte Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch im Interview mit MagentaSport. "Wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir 3:0 gewinnen, hätte ich das sofort unterschrieben. Wir wussten, dass wir eine harte Nuss knacken müssen. Die Partie war in vielen Phasen wild. Am Anfang hatten wir auch Glück, dass wir kein Gegentor kassiert haben. Auf der anderen Seite haben wir den Fehler von Köln bestraft. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Struktur reinbekommen, bessere Lösungen gefunden und mehr Kontrolle bekommen."

Doppeltorschützin Ella Peddemors erklärte: "Es ist immer schön, Tore zu schießen. Ich bin sehr froh, dass es gleich zwei geworden sind. Ich spiele einfach mein Spiel, bin derzeit im Flow und denke nicht zu viel darüber nach."

Hegering: "Tut sehr weh"

Kölns Kapitänin Marina Hegering erklärte an ihrer früheren Wirkungsstätte: "Wenn man die erste Halbzeit betrachtet, tut die Niederlage sehr weh. Anhand der zweiten Hälfte geht es schon in Ordnung, dass Wolfsburg den Sieg einfährt. Wenn man müder wird, kommt man eher einen Schritt zu spät. Da hatte Wolfsburg die Nase vorne. In der ersten Halbzeit hatten wir Wolfsburg so weit, dass wir in Führung hätten gehen können. Die Tore müssen wir dann aber auch machen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir uns in solchen Situationen dann auch dafür belohnen."

FC-Trainerin Britta Carlson, die früher ebenfalls beim VfL gearbeitet hatte, meinte: "Es ist ein verdienter Sieg für Wolfsburg - letztlich auch in der Höhe. In der ersten Halbzeit haben wir es aber sehr gut gemacht. Wir hatten unsere Möglichkeiten. Gegen einen solchen Topgegner musst du die Chancen dann auch nutzen. Danach haben uns die Kräfte ein wenig verlassen und dann ist es schwierig, gegen eine solche Mannschaft zu bestehen."

Erste Rückkehr für Hendrich

Stephan Lerch, Trainer des VfL Wolfsburg veränderte sein Team nach dem 5:0 beim 1. FSV Mainz 05 auf vier Positionen. Anny Kerim-Lindland fehlte im Aufgebot. Außerdem blieben die Nationalspielerinnen Sophia Kleinherne und Cora Zicai sowie Smilla Vallotto zunächst auf der Bank. Die freien Plätze in der Startelf nahmen Lieske Carleer, Lena Lattwein, Lara Prasnikar und Kessya Bussy ein. U 23-Nationalspielerin Julia Landenberger befindet sich nach ihrer Erkältung noch im Aufbautraining. Weronika Arasniewicz und Giovanna Hoffmann standen weiterhin nicht zur Verfügung.

Beim 1. FC Köln gab es im Vergleich zum 3:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 einen Wechsel. Carlotta Imping ersetzte die nicht im Kader stehende Beke Sterner. Für gleich fünf Kölnerinnen bedeutete die Partie ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Verein. Mit Torhüterin Lisa Schmitz, Kathrin Hendrich, Anna-Lena Stolze, Pauline Bremer und Marina Hegering stehen zahlreiche frühere Wölfinnen bei den Domstädterinnen unter Vertrag.

Für Nationalspieler Hendrich war es die erste Rückkehr an die bekannte Wirkungsstätte: Die langjährige VfL-Verteidigerin wechselte nach einem einjährigen Gastspiel bei Chicago Stars FC erst im Sommer zurück in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Nun gab sie nach überstandener Fußverletzung in Wolfsburg ihr Comeback nach fast zwei Monaten Pause.

1. FC Köln verpasst Führung

Schon nach wenigen Sekunden gab es den ersten Abschluss der Partie. Wolfsburgs Torjägerin Ella Peddemors versuchte es von der Strafraumgrenze, zielte aber knapp vorbei. Auch der 1. FC Köln kam früh zu einer Gelegenheit. Einen Freistoß konnte die VfL-Defensive zunächst abwehren, beim Nachschuss von Celina Degen packte Wolfsburgs Nationaltorhüterin Stina Johannes zu.

Das Tempo der Begegnung blieb im Anschluss hoch. Früh unter Druck gesetzt, geriet ein Rückpass von VfL-Nationalspielerin Camilla Küver zu kurz. Ihre Gegenspielerin Pauline Bremer lief auf das Wolfsburger Tor zu, setzte ihren Schuss aber an den Pfosten. Die Kölnerinnen setzten unmittelbar nach. Nach einer Flanke von Vanessa Leimenstoll schoss Carlotta Imping drüber. Wenige Minuten später kamen die Kölnerinnen zu ihrer nächsten guten Chance. Nach einer Hereingabe von Laura Vogt wurde Lydia Andrade im letzten Moment von Sarai Linder noch geblockt.

Erst allmählich übernahm der VfL Wolfsburg die Spielkontrolle. Einen Schuss von Kessya Bussy aus spitzem Winkel lenkte Kölns Torhüterin Lisa Schmitz zur Ecke. Wenige Augenblicke später verpasste Janina Minge eine Hereingabe von Ella Peddemors mit einer Grätsche nur knapp. Kurz vor der Pause hatten die Wolfsburgerinnen aber Grund zum Jubeln. Ein Missverständnis zwischen den Kölner Defensivspielerinnen Marina Hegering und Vanessa Leimenstoll nutzte Ella Peddemors zur 1:0-Führung (38.).

Zwei Treffer nach Standards

Die erste vielversprechende Szene im zweiten Durchgang gehörte dem VfL Wolfsburg. Einen Steilpass von Lena Lattwein konnte Kölns aufmerksame Torhüterin Lisa Schmitz außerhalb ihres Strafraums vor Kessya Bussy klären. Der VfL blieb danach am Drücker. Bussy köpfte nach einer Flanke von Svenja Huth aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Eine Standardsituation sorgte für den nächsten Treffer: Ella Peddemors verwandelte einen Freistoß aus spitzem Winkel direkt zum 2:0 (59.) unter die Latte.

Nur wenige Minuten später baute der VfL Wolfsburg erneut nach einem ruhenden Ball die Führung weiter aus. Nach einer Ecke von Svenja Huth köpfte Camilla Küver zum 3:0 (62.) ein. Kölns Torhüterin Schmitz war noch mit dem Ball an der Hand, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern. Dem 1. FC Köln wäre fast die schnelle Antwort gelungen. Beim Schlenzer von U 23-Nationalspielerin Carolin Elsen stand aber Camilla Küver noch im Weg.

Die Wolfsburgerinnen wurden nach einem schnellen Gegenstoß wieder gefährlich. Svenja Huth bediente die eingewechselte Nationalspielerin Cora Zicai, die mit ihrem Schuss an der Latte scheiterte. Nur wenige Augenblicke später verhinderte Lisa Schmitz bei einem Versuch von Svenja Huth aufs kurze Eck den vierten Gegentreffer. Weil die ebenfalls ins Spiel gekommene Cecilie Fløe ein Zuspiel von Zicai knapp verpasste, und ein Freistoß von Ella Peddemors knapp vorbei ging, blieb es bis zum Ende beim 3:0 des VfL Wolfsburg.