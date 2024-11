Paul Wanner: "Die U 21 ist etwas Großes"

Am Freitag trifft die U 21-Nationalmannschaft im vorletzten Gruppenspiel der EM-Qualifikation im Jahnstadion in Regensburg auf Bulgarien (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX). Mit einem Heimsieg will die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio Di Salvo, die in der Gruppe D aktuell auf Rang 1 steht, das Ticket zur U 21-EM 2025 in der Slowakei lösen. Erstmals im Kader ist der 18-jährige Paul Wanner vom 1. FC Heidenheim. Im DFB.de-Interview spricht der offensive Mittelfeldspieler über die Nominierung, seine persönliche Entwicklung und Verbindung zur Säbener Straße, an der sich die U 21 auf die zwei letzten Qualifikationsspiele vorbereitet.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zur erstmaligen Nominierung bei der U 21. Wie sind Ihre ersten Eindrücke auf und neben dem Platz?

Paul Wanner: Sehr gut. Es freut mich, dass ich hier sein darf, denn die U 21 ist etwas Großes. Die Mannschaft und das Trainerteam - als auch das Team hinter dem Team - haben mich sehr gut aufgenommen. Glücklicherweise kannte ich schon ein paar Spieler wie Tjark Ernst, Leandro Morgalla, Bright Arrey-Mbi oder Frans Krätzig von der U 20-Nationalmannschaft und der Bayern-Zeit. Hier in München hatten wir bislang sehr coole Tage zusammen. Wir freuen uns alle auf die beiden letzten EM-Qualifikationsspiele.

DFB.de: Nehmen Sie uns mal mit: Wie waren die Gespräche mit Cheftrainer Antonio Di Salvo und wie kam es schlussendlich zur U 21-Nominierung?

Wanner: Ich bin mit Toni schon länger in Kontakt. Wir haben in guten Gesprächen ganz offen und ehrlich über meine Situation gesprochen. Toni wollte mich schon zu den vergangenen beiden Spielen im September einladen, damals habe ich jedoch aus Belastungsgründen abgesagt. Letztendlich bin ich nun hier und freue mich auf die Aufgabe.

DFB.de: Sie sind mit Ihren 18 Jahren der jüngste Spieler im Kader und spielen nun unter anderem mit Maximilian Beier, Brajan Gruda und Rocco Reitz zusammen, die schon im A-Team Erfahrung sammeln konnten. Wie schätzen Sie das Team ein?

Wanner: Das Team hat eine hohe Qualität, weswegen ich uns in den kommenden Spielen viel zutraue. Neben den genannten Spielern sind viele andere im Kader, die in ihren Vereinen und in der U 21 ausgezeichnete Leistungen zeigen. Wenn wir als Einheit auftreten, stehen die Chancen gut, unser Ziel - die sichere Qualifikation zur U 21-EM 2025 in der Slowakei - in dieser Länderspielphase zu erreichen.

DFB.de: Morgen wartet mit Bulgarien ein starker Gegner auf Sie, der im Hinspiel knapp mit 3:2 besiegt wurde. Durch einen erneuten Sieg könnten Sie die Qualifikation zur U 21-EM 2025 in der Slowakei direkt klarmachen. Wie gehen Sie das Spiel an?

Wanner: Der Trainer hat uns in den Besprechungen gesagt, dass wir unbedingt unsere Spielidee durchziehen sollen. Ich glaube, das wird wichtig, weil unser Kader wie bereits erwähnt ein hohes Niveau hat. Sofern wir unseren Matchplan befolgen, werden wir dank unserer individuellen Fähigkeiten und des Heimvorteils in Regensburg gegen Bulgarien gewinnen.

DFB.de: Im vergangenen Jahr haben Sie bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga gespielt, zur neuen Saison wurden Sie dann vom FC Bayern München erneut in Richtung 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Unter der Woche spielen Sie nun europäisch in der Conference League. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie auf die vergangenen Jahre zurückblicken?

Wanner: Ich habe darauf geachtet, für einen Verein zu spielen, bei dem man sich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kann. Hierfür sind die beiden Stationen meiner Meinung nach ideal. Elversberg war eine sehr gute Station für mich, weil ich viel Spielpraxis sammeln konnte und dadurch richtig im Profibereich angekommen bin. Ich habe viele Dinge gelernt, die mir jetzt helfen und mich weiterbringen. In Heidenheim hatte nicht nur ich persönlich, sondern der ganze Verein einen sehr guten Saisonstart, genauso wollen wir weitermachen. Dass wir uns auf europäischem Niveau messen dürfen, ist für einen etwas kleineren Verein wie Heidenheim etwas ganz Großes.

DFB.de: Die U 21 bereitet sich aktuell in München an der Säbener Straße auf die zwei EM-Qualifikationsspiele vor. Das Trainingsgelände Ihres Vereins, in dem Sie von 2018 bis 2022 in der Jugend spielten und schließlich den Durchbruch zu den Profis schafften. Was verbinden Sie mit dem Ort?

Wanner: Vieles. Das ist für mich auf jeden Fall etwas Besonderes, weil in München alles seinen Lauf nahm. Am Campus habe ich auch Hermann Gerland und viele seiner Anekdoten kennengelernt. (lacht) Ich war seit über einem Jahr nicht mehr an der Säbener Straße, weshalb es schön ist, die alten bekannten Gesichter wiederzusehen und mit ihnen ein bisschen zu reden. Dass wir bei meiner ersten U 21-Maßnahme in einer bekannten Umgebung trainieren, freut mich sehr.

DFB.de: Zurück zur Nationalmannschaft. Sie wurden seit der U 17 in die U-Teams des DFB berufen. Wie fühlt es sich an, nun den letzten Schritt zur U 21 geschafft zu haben? Welche Bedeutung hat die U 21 für Sie?

Wanner: Das ist ein sehr gutes Gefühl. Ich habe im Prinzip alle U-Mannschaften durchlaufen. Jetzt bei der U 21 angekommen zu sein, ist etwas Tolles und der letzte Schritt vor der A-Nationalmannschaft.

DFB.de: Mit 16 Jahren und 15 Tagen in der Bundesliga zu debütieren, ist sicherlich eine Ausnahme. Haben Sie dennoch Tipps für Nachwuchsspieler*innen aus jüngeren Teams?

Wanner: Immer Spaß an der Sache haben, die man macht. Zudem muss man natürlich hart an sich selbst arbeiten. Das Wichtigste ist in den jungen Jahren, viel zu spielen, um auf die nötige Spielzeit zu kommen. Das hilft der persönlichen Weiterentwicklung enorm, wie ich selbst erlebt habe.