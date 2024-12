Nations League: Final Four bei Sieg über Italien in München und Stuttgart

Das Exekutivkomitee der UEFA hat heute in Nyon beschlossen, dass der Sieger des Viertelfinals Deutschland gegen Italien im Juni 2025 Gastgeber des Final-Four-Turniers der UEFA Nations League sein wird. Sollte sich die Nationalmannschaft im März in Hin- und Rückspiel gegen Italien durchsetzen, wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Final Four in den EM-Stadien in München und Stuttgart veranstalten. Deutschland tritt in der Runde der letzten Acht am 20. März 2025 zunächst auswärts in Mailand an, das Rückspiel drei Tage später findet in Dortmund statt. Die beiden Halbfinalpartien sind für den 4. und 5. Juni angesetzt, das Finale und das Spiel um Platz drei am 8. Juni.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sagt: "Nach unserer großartigen Heim-Europameisterschaft im Sommer möchten wir die große Begeisterung für den Fußball in Deutschland gerne noch ein bisschen verlängern und auch im kommenden Jahr perfekter Gastgeber für Fans aus ganz Europa sein. Das Final Four der UEFA Nations League zum ersten Mal auszurichten, wäre nach dem Champions-League-Finale im Mai in München ein weiteres Highlight für Deutschland und den DFB. Auch wenn unser Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft auf das Erreichen des Final Four brennen und keine zusätzliche Motivation benötigen, gibt die Aussicht auf ein Miniturnier in Deutschland im nächsten Sommer sicher noch mal einen Extraschub."

Der Vorverkauf für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien in Dortmund wird im Jahr 2025 beginnen. Über den DFB-Ticketnewsletter werden alle Fans und Fußballinteressierten rechtzeitig über das Datum informiert.