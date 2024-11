Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der UEFA Nations League auf Italien. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Vergleich der jeweils viermaligen Weltmeister nach Hin- und Rückspiel ins Halbfinale einziehen, würde es gegen den Sieger des Viertelfinalduells zwischen Dänemark und Portugal gehen. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon am heutigen Freitag.

Die Runde der letzten Acht findet am 20. und 23. März 2025 statt, im Format Hin- und Rückspiel. Deutschland tritt als Gruppensieger zunächst auswärts an und hat im entscheidenden Duell Heimrecht - der Spielort steht noch nicht fest. Die beiden Halbfinalpartien steigen am 4. und 5. Juni, das Finale und das Spiel um Platz drei am 8. Juni. Der Spielort des Final-Four-Turniers wird noch bestimmt, das UEFA-Exekutivkommitee wählt einen der Halbfinalisten als Veranstalter aus.

"Zu alter Stärke zurückgefunden"

"Ich freue mich darauf", sagte Julian Nagelsmann über das Los Italien. "Das ist ein toller Gegner, der wie wir zu alter Stärke zurückgefunden hat. Italien spielt einen sehr offensiven, aggressiven Fußball. Wir spielen gegen den aktuell stabilsten Gegner, den wir hätten bekommen können."

Der Bundestrainer weiter: "Es ist gut für unsere Entwicklung, dass wir uns mit den besten Teams messen. Wenn wir ins Halbfinale kommen sollten, ist es gegen Dänemark oder Portugal auch ein spannendes Spiel."