Die deutsche Nationalmannschaft klopft an die Tür zum neueingeführten Viertelfinale in der UEFA Nations League. Mit einem Sieg im Traditionsduell gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München wäre das DFB-Team bereits zwei Spiele vor Ende der Gruppenphase nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel im FAQ zusammen.

Welcher TV-Sender zeigt das Spiel gegen die Niederlande live?

Der Kölner Privatsender RTL und das ZDF teilen sich in dieser Saison die Nations-League-Spiele des DFB-Teams auf. Beim Spiel in München gegen die Niederlande ist das ZDF am Zug. Vor dem Anpfiff (ab 20.15 Uhr) moderiert Jochen Breyer zusammen mit den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker den Vorbericht. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt. Auf ihrer Internetseite stellt das ZDF zudem einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen die Niederlande aus?

Der Klassiker zwischen Deutschland und Niederlande hat eine lange Historie. Die Partie in München ist bereits die 48. Begegnung der beiden Mannschaften - und bereits die dritte in diesem Jahr. 17-mal gewann die DFB-Auswahl das Nachbarschaftsduell, in 12 Spielen musste sich die Nationalmannschaft geschlagen geben. Zuletzt kam es am 10. September 2024 im ersten Aufeinandertreffen der diesjährigen Nations League zu einem 2:2. Das ist keine Seltenheit, denn in 18 von 47 Spielen wurde in diesem Duell kein Sieger gefunden. Im März dieses Jahres gewann die deutsche Auswahl kurz vor der Heim-EM gegen die Niederlande in Frankfurt mit 2:1. Eines der größten Duelle zwischen den beiden Mannschaften fand am 7. Juli 1974 statt: Nach Toren von Paul Breitner und Gerd Müller gewann Deutschland das WM-Finale gegen die Niederlande mit 2:1 und wurde zum zweiten Mal Weltmeister.

Wie ist die Tabellenkonstellation in Gruppe 3?

Nach dem Sieg gegen Bosnien und Herzegowina beträgt der Vorsprung der DFB-Auswahl (sieben Punkte) auf die Niederlande (fünf Punkte), die sich in Ungarn mit einem 1:1 begnügen mussten, in der Tabelle zwei Zähler. Deutschland hat somit gute Karten, sich für das neu eingeführte Viertelfinale in der Division A der Nations League zu qualifizieren. Denn bei einem Dreier gegen Oranje in München würde das DFB-Team unabhängig vom Ausgang der anderen Partie zwischen Bosnien-Herzegowina (ein Punkt) und Ungarn (zwei Punkte) unter keinen Umständen mehr von einem der ersten beiden Plätze, die für die Runde der letzten Acht reichen, zu verdrängen sein.

Wer steht im deutschen Kader?

Die deutsche Nationalmannschaft ging mit drei Neulingen und mehreren Rückkehrern in die beiden anstehenden Länderspiele in der Nations League. Für die Partien gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals Stürmer Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach sowie Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05, die beide am Freitag in Zenica ihr Debüt im A-Team gaben. Noch ohne Einsatz blieb bislang Jamie Leweling vom VfB Stuttgart. Verteidiger Antonio Rüdiger von Real Madrid, Stürmer Serge Gnabry vom FC Bayern München, Torwart Janis Blaswich vom FC Red Bull Salzburg sowie Kevin Schade (FC Brentford) und Robin Gosens (AC Florenz) kehrten zurück in das ehemals insgesamt 22 Mann starke Aufgebot. Denn Chris Führich vom VfB Stuttgart verletzte sich im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina im Adduktorenbereich und steht Julian Nagelsmann im Spiel gegen die Niederlande nicht mehr zur Verfügung. Nachdem der Stuttgarter Alexander Nübel in Bosnien und Herzegowina im Tor sein Länderspieldebüt gab, wird gegen die Niederlande nun Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim seinen Einstand im DFB-Dress geben.

In welchem Trikot spielt Deutschland gegen die Niederlande?

Das DFB-Team wird in München in den weißen Heimtrikots mit dem schwarz-rot-goldenen Farbverlauf im Schulterbereich auflaufen.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in München vor Ort wichtig ist, ist immer rechtzeitig vor den Spielen in den Fan-Infos des DFB zu finden.

Wie geht die Nations League für das DFB-Team nach dem Spiel gegen die Niederlande weiter?

Die endgültigen Entscheidungen in der Gruppe 3 fallen entweder am Samstag, 16. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), im Heimspiel gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg oder am Dienstag, 19. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), gegen Ungarn in Budapest.

Worum geht es in der neuen Auflage der Nations League?

Qualifizierten sich bislang die Sieger der vier Vierergruppen der Liga A direkt für das Final Four, gibt es nun eine K.o.-Runde mehr. Dem Finalturnier ist ein Viertelfinale mit Hin-und Rückspiel vorgeschaltet, das die ersten beiden Teams jeder Gruppe aus der Topliga erreichen. Danach geht es wie gewohnt mit der Finalrunde der besten Vier weiter. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung jedoch weiterhin in nur einer Partie.

Es gibt auch wieder Auf- und Absteiger. Die viertplatzierten Teams der Gruppen in den Ligen A und B steigen in die jeweils niedrigere Klasse ab. In der Liga C treten die zwei schlechtesten Letzten den direkten Gang in Liga D an. Während alle Gruppensieger direkt aufsteigen, gibt es auch über die Play-offs weitere Chancen. Dort treffen die Drittplatzierten der Liga A in Hin- und Rückspiel auf die Zweitplatzierten der Liga B, Gleiches gilt für die Dritten der Liga B und Zweiten der Liga C. Ebenfalls ermitteln die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die zwei Gruppenzweiten der Liga D weitere Auf- und Absteiger.

Was bedeutet die Nations League für die WM 2026?

Europa besitzt für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada 16 Startplätze, von denen zwölf an die Sieger der zwölf WM-Qualifikationsgruppen gehen werden. Die übrigen vier Tickets spielen die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation und die vier besten Nations-League-Gruppensieger, sofern sie nicht bereits für die WM qualifiziert sind, unter sich aus.