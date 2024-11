Nations League: Bosnien und Herzegowina gegen Deutschland live bei RTL

Die diesjährige UEFA Nations League begann für die deutsche Nationalmannschaft mit vier Punkten aus zwei Spielen vielversprechend. Nun steht für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann heute (ab 20.45 Uhr) auswärts in Zenica die dritte Partie gegen Bosnien und Herzegowina bevor. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel im FAQ zusammen.

Welcher TV-Sender zeigt das Spiel in Bosnien und Herzegowina live?

Der Kölner Privatsender RTL und das ZDF teilen sich in dieser Saison die Nations-League-Spiele des DFB-Teams auf. Beim Gastspiel in Bosnien und Herzegowina ist RTL am Zug. Los geht's bereits heute (ab 20.15 Uhr) mit der Vorberichterstattung, bevor dann eine halbe Stunde später im Stadion Bilino Polje der Anpfiff ertönt. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann, als Experte ist Lothar Matthäus im Einsatz. RTL wird zudem auch online einen Live-Stream zur Verfügung stellen. Diesen gibt es über die Plattform RTL+.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Bosnien und Herzegowina aus?

Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina sind eine Seltenheit. Die Partie in Zenica, der viertgrößten Stadt des Landes etwa 70 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Sarajewo, ist erst das dritte Aufeinandertreffen der beiden A-Nationalmannschaften und das erste Pflichtspiel. Im bislang einzigen Auswärtsspiel am 11. Oktober 2002 rettet Carsten Jancker mit seinem Treffer zum 1:1 in der zweiten Halbzeit ein Unentschieden. Bei der Generalprobe vor der WM 2010 in Südafrika setzte sich das DFB-Team am 3. Juni 2020 in Frankfurt am Main durch Tore der beiden späteren Weltmeister Philipp Lahm und zweimal Bastian Schweinsteiger mit 3:1 durch, geriet aber auch dort in Rückstand durch den früheren Wolfsburger Edin Dzeko, der im Alter von mittlerweile 38 Jahren nach wie vor in der Auswahl seines Landes aktiv ist.

Wie ist die Tabellenkonstellation in Gruppe 3?

Nach Auftaktsiegen mit jeweils fünf erzielten Treffern sowie einem Remis im direkten Duell haben das DFB-Team und die Niederlande mit vier Zählern aus zwei Partien derzeit die beste Ausgangslage, sich für das neueingeführte Viertelfinale in der Division A der Nations League zu qualifizieren. Deutschland führt aufgrund der besseren Tordifferenz die Gruppe an. Bosnien und Herzegowina und Ungarn haben bislang je einen Punkt auf dem Konto.

Wer steht im deutschen Kader?

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit drei Neulingen und mehreren Rückkehrern in die beiden anstehenden Länderspiele in der Nations League. Für die Partien gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals Stürmer Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach, Jamie Leweling vom VfB Stuttgart, der für den kurzfristig ausgefallenen Jamal Musiala (Hüftgelenksbeschwerden) in den Kader rückte, sowie Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05, der Kai Havertz (Kniebeschwerden) ersetzt. Verteidiger Antonio Rüdiger von Real Madrid, Stürmer Serge Gnabry vom FC Bayern München, Torwart Janis Blaswich vom FC Red Bull Salzburg sowie Kevin Schade (FC Brentford) und Robin Gosens (AC Florenz), die für Robin Koch (Hüftgelenksbeschwerden) und David Raum (Sprunggelenksverletzung) nachnominiert wurden, kehren zurück in das insgesamt 22 Mann starke Aufgebot.

In welchem Trikot spielt Deutschland in Bosnien und Herzegowina?

Das DFB-Team wird in Zenica in den beliebten pink-lila-farbenen Auswärtstrikots auflaufen.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Bosnien und Herzegowina vor Ort wichtig ist, ist immer rechtzeitig vor den Spielen in den Fan-Infos des DFB zu finden.

Wie geht die Nations League für das DFB-Team nach dem Spiel gegen Bosnien und Herzegowina weiter?

Nach dem Spiel in Zenica ist die Hälfte der Gruppenphase in der Nations League absolviert. Noch in derselben Länderspielphase trifft die Nationalmannschaft am Montag, 14. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), erneut auf die Niederlande. Die Entscheidung in der Gruppe 3 fällt am Samstag, 16. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), im Heimspiel gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg oder am Dienstag, 19. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), gegen Ungarn in Budapest.

Worum geht es in der neuen Auflage der Nations League?

Qualifizierten sich bislang die Sieger der vier Vierergruppen der Liga A direkt für das Final Four, gibt es nun eine K.o.-Runde mehr. Dem Finalturnier ist ein Viertelfinale mit Hin-und Rückspiel vorgeschaltet, das die ersten beiden Teams jeder Gruppe aus der Topliga erreichen. Danach geht es wie gewohnt mit der Finalrunde der besten Vier weiter. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung jedoch weiterhin in nur einer Partie.

Es gibt auch wieder Auf- und Absteiger. Die viertplatzierten Teams der Gruppen in den Ligen A und B steigen in die jeweils niedrigere Klasse ab. In der Liga C treten die zwei schlechtesten Letzten den direkten Gang in Liga D an. Während alle Gruppensieger direkt aufsteigen, gibt es auch über die Play-offs weitere Chancen. Dort treffen die Drittplatzierten der Liga A in Hin- und Rückspiel auf die Zweitplatzierten der Liga B, Gleiches gilt für die Dritten der Liga B und Zweiten der Liga C. Ebenfalls ermitteln die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die zwei Gruppenzweiten der Liga D weitere Auf- und Absteiger.

Was bedeutet die Nations League für die WM 2026?

Europa besitzt für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada 16 Startplätze, von denen zwölf an die Sieger der zwölf WM-Qualifikationsgruppen gehen werden. Die übrigen vier Tickets spielen die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation und die vier besten Nations-League-Gruppensieger, sofern sie nicht bereits für die WM qualifiziert sind, unter sich aus.