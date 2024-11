Undav: "Tore für die Nationalmannschaft zu erzielen, ist besonders schön"

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Auswärtsspiel in der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina 2:1 (2:0) gewonnen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann führt mit sieben Punkten nach drei Spielen die Tabelle in Gruppe 3 der Liga A an. DFB.de hat die wichtigen Aussagen nach dem Spiel mitgeschrieben.

Julian Nagelsmann: Wir haben nicht ganz so gut begonnen und in den ersten zehn Minuten den Ball zu viel auf einer Seite gehalten. Als wir das angepasst haben, war es gut, und wir haben dominant agiert. Bei unserer Überlegenheit haben wir vielleicht zu wenig Tore erzielt. Beim Gegentor muss der Laufweg von Edin Dzeko besser geblockt werden, damit er sich nicht so leicht lösen kann. Das Team hat danach aber die Kontrolle behalten. Das ist dann eine Gratwanderung, wie sehr man Risiko geht, um das nächste Tor zu erzielen.

Deniz Undav: Es war uns klar, dass Bosnien eine starke Mannschaft hat. Nachdem wir das Gegentor kassiert haben, ist es nochmal heiß geworden. Wir sind froh, dass wir das Spiel über die Bühne gebracht haben. Tore für die Nationalmannschaft zu erzielen, das ist besonders schön. Ich bin sehr glücklich, heute doppelt getroffen zu haben.

Florian Wirtz: Ich finde, dass wir es uns selbst schwer gemacht haben. Wir haben nicht so viel zugelassen, hätten aber trotzdem höher gewinnen können. Gegen die Niederlande erwarten wir lange Bälle auf den Stürmer. Das hat Bosnien heute ähnlich gemacht, aber natürlich wird es am Montag nochmal schwieriger. Die Qualität des niederländischen Teams ist nochmal höher.