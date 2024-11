Viertelfinalticket gebucht: Der deutschen Nationalmannschaft ist der Einzug in die Runde der letzten acht der Nations League nach dem überzeugenden 1:0 gegen die Niederlande nicht mehr zu nehmen. Debütant Jamie Leweling erzielte in der Münchner Allianz Arena den goldenen Treffer. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Julian Nagelsmann: Die erste Halbzeit war außergewöhnlich gut. Ein bisschen ärgerlich, dass das Tor nicht gezählt hat. Die Niederlande hat in der Pause umgestellt, dann haben wir nicht mehr so hoch verteidigen können. Aber wir haben es gut gemacht, haben wenig zugelassen und aggressiv verteidigt. Wir haben vorne immer wieder Nadelstiche gesetzt. Jamie hat zum Glück noch ein Tor gemacht. Ich weiß, dass er sehr viel Energie hat, aber dass er so gut spielt, hätte ich nicht erwartet. Er hat viele kritische Situationen sehr gut gelöst. Wir haben in meinen Augen absolut verdient gewonnen.

Jamie Leweling: Wir haben als Mannschaft gewonnen. Ich habe das Tor gemacht, aber hinten standen wir gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und ich freue mich, dass ich helfen konnte. Schlotti ist nach meinem Tor erstmal zu mir gekommen und meinte, dass er im Abseits stand. Da hatte ich kurz Angst, zum Glück hat der zweite Treffer aber gezählt. Die Niederlande sind eine Top-Nation. Wir haben sie gut laufen gelassen, hatten viel Ballbesitz und haben unsere Chance letztlich genutzt.

Joshua Kimmich: Wir freuen uns sehr und sind stolz auf die Leistung heute. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Wir hatten viele neue und viele junge Spieler dabei. Ich dachte, dass man uns das mehr anmerken würde, wenn uns so viele Spieler fehlen. Jamie hat heute nicht nur wegen seines Tores ein überragendes Spiel gemacht.

Aleksandar Pavlovic: Es war ein sehr schöner Abend. Ich bin sehr stolz, dass ich mein Startelfdebüt geben konnte und dass wir dann auch noch in München einen Sieg geholt haben, macht mich noch glücklicher. Niederlande ist immer ein guter Gegner. Wir haben es heute sehr gut gemacht und Widerstände überwunden.

Oliver Baumann: Perfekter hätte der Tag nicht sein können. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, und ich bin einfach nur extrem stolz, für unser Land gespielt zu haben. Ich bin sehr dankbar dafür. Die Qualität dieser Mannschaft ist brutal. Wir haben heute extrem viel wegverteidigt, waren ballsicher und gierig. Es hat einfach Spaß gemacht.

Robert Andrich: Es war über 90 Minuten eine sehr konzentrierte Leistung. In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant und haben wenig zugelassen. Im zweiten Durchgang wurde es ein bisschen mehr, weil der Gegner auch offensiver wurde. Aber insgesamt ist der Sieg auf jeden Fall verdient.