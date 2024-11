Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase in Budapest auf Ungarn - es ist zugleich das letzte Länderspiel des Jahres 2024. Den Gruppensieg samt Viertelfinalticket hat das DFB-Team bereits in der Tasche. Bundestrainer Julian Nagelsmann und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck sprechen vor der Partie auf DFB.de über den Gegner.

Julian Nagelsmann über...

... die Konstellation vor der Partie in Ungarn: Die Konstellation gibt keine extrinsische Motivation her. Wir sind sicher Gruppensieger, und auch für Ungarn geht es um nichts mehr. Wir ziehen die Motivation daher, dass wir uns entwickeln wollen. Wir haben nicht viele Spiele bis zur WM, da können wir nicht viel Zeit liegen lassen. Das heißt nicht, dass immer alles klappen muss. Aber wir haben das Interesse, besser zu werden.

... den Gegner: Die Ungarn spielen im Aufbau schon immer variabel, auch im laufenden Spiel variieren sie viel. Unsere Spiele gegen sie in diesem Jahr waren sehr unterschiedlich. Im Hinspiel haben sie mit viel Risiko gespielt. Bei der EM haben sie etwas tiefer gestanden und auf Konter gelauert. Sie wollen nicht noch mal so viele Tore bekommen wie im Hinspiel (0:5 in Düsseldorf; Anm. d. Red.). Von daher gehe ich eher davon aus, dass sie tiefer und kompakter stehen, wie gegen die Niederlande. Darauf stelle ich die Mannschaft ein.

... den Stellenwert der Partie: Siege sind immer wichtig für unser Verständnis. Es bricht jetzt nicht alles zusammen, wenn wir nicht gewinnen würden. Ich glaube, dass jeder Spieler verstanden hat, dass nicht das Ergebnis entscheidend, sondern die Art und Weise wichtiger ist. Wir haben wenig Zeit und müssen die nutzen. Natürlich wollen wir auch den mitgereisten Fans und allen, die am Fernseher mitfiebern, ein gutes Spiel zeigen. In erster Linie geht es darum, den von uns eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

... mögliche personelle Wechsel: Wir werden das erst morgen im Laufe des Vormittags entscheiden. Stand heute werden es aber viele Wechsel sein. Wir wollen auch ein bisschen Rücksicht auf die Klubs nehmen. Es kann sein, dass wir neun- oder zehnmal wechseln, vielleicht aber auch nur viermal. Wir müssen abwarten, wie sich die Spieler fühlen. Daher entscheiden wir das nach dem Abschlusstraining.

... die sportliche Entwicklung in diesem Jahr: Ich finde, dass wir uns in allen Bereichen entwickelt haben. In Richtung des nächsten Lehrgangs wollen wir eine zweite oder dritte Eröffnungsvariante mit reinbringen, damit wir im Hinblick auf die WM flexibler sind. Am beeindruckendsten ist unser Gegenpressing jetzt auch gegen Bosnien und Herzegowina gewesen. Das zermürbt den Gegner, und so kommen viele Tore zustande.

... die Leistung von Leroy Sané gegen Bosnien: Er hat einen ähnlichen Eindruck bei uns gemacht wie beim FC Bayern. Da hat er nach Einwechslung auch immer für Wirbel gesorgt. Er ist ein Weltklassespieler, aber er braucht Konstanz. Dass er alles kann und alles mitbringt, ist bekannt. Jetzt geht es darum, das jeden Tag auf den Platz zu bringen. Er macht einen guten Eindruck, und ich gehe davon aus, dass er morgen seine längere Spielzeit nutzen wird.

... die Torhüterfrage: Die Leistungen in den Klubs sind wichtiger, weil sie mehr Konstanz ausstrahlen. Es wissen auch alle Feldspieler, dass der Verein die Grundlage ist, um nominiert zu werden und Spielzeit zu bekommen. Ich habe nur begrenzte Trainingseinheiten. Es hilft natürlich, wenn du hier auch gut spielst. Das hat der Oli (Baumann beim 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina; Anm. d. Red.) gemacht. Den einen, den er halten konnte, hat er gehalten. Es ist schon eine Auszeichnung für einen Torwart, dass er da ist, wenn er da sein muss. Alex (Nübel; Anm. d. Red.) wird das gegen Ungarn auch gut machen, von daher wird die Entscheidung nicht leichter. Ich muss vieles berücksichtigen, die Entscheidung sollte ich nicht einfach aus dem Bauch heraus treffen.

... die lange Pause bis zum nächsten Lehrgang: Wir versuchen, die Spieler mit einzelnen Videositzungen weiter zu bringen. Immer alles in Absprache mit den Klubs. Ich werde das aber nicht jede Woche machen. Du weißt nicht, was die Vereinstrainer von den Spielern verlangen, und willst sie nicht rausbringen. Wir brauchen die Vereinstrainer für die Entwicklung. Der Austausch mit ihnen ist sehr gut.

Nico Schlotterbeck über...

... die Atmosphäre in Budapest: Wir stellen uns auf eine gute Mannschaft ein. Ich glaube, dass sie tief stehen werden. Das Stadion ist sehr laut, die Fans pushen die Spieler immer wieder nach vorne. Die Ungarn wollen zuhause gewinnen, wir wollen gewinnen - ich denke, das wird ein gutes Spiel.

... den Mannschaftsausflug in den Europapark: Es war ein schöner Ausflug. Wir sind ein paar Attraktionen gefahren. Als ich noch bei Freiburg gespielt habe, war ich schon ein paarmal im Europapark. Jeder von den Jungs hatte Spaß, wir waren sehr happy.