4:2 gegen Litauen: DFB-Auswahl startet mit Sieg in die WM-Quali

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die WM-Qualifikation gestartet. Das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld bezwang in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr Litauen mit 4:2 (1:2). Matias Block (7.) brachte Deutschland in Führung, Deividas Reimaris (8.) glich für Litauen aus, und Justinas Zagurskas brachte die Gäste per Zehnmeter in Front (11.). Nach der Pause drehte Kapitän Christopher Wittig mit einem Doppelpack (21., 30.) die Partie, kurz vor Schluss sorgte erneut Block für die Entscheidung (40.).

"Wir hatten schon Probleme, in die Intensität zu kommen, und das sieht man auch an den Fouls, die wir dann ganz schnell nötig hatten", sagte Marcel Loosveld nach dem Abpfiff. "Am Ende geht es darum, das Spiel zu gewinnen. Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie das in der zweiten Halbzeit so gedreht haben. Ich denke, dass wir vieles viel besser können, das ist das, was ich sehe. Eine Niederlage hier wäre desaströs gewesen"

Block trifft, Litauen kontert

Wittig gab den ersten Abschluss ab, verfehlte das Tor aber knapp links (2.). Nach einer kurzen Ballbesitzphase der Litauer bot sich Deutschland die nächste hochkarätige Gelegenheit: Wittig bediente Theodoros Xydias kurz vor dem gegnerischen Tor, doch der litauische Torhüter konnte die deutsche Führung noch verhindern (4.). Matias Block versuchte es kurz darauf aus halbrechter Position, doch nur das Außennetz wackelte (6.).

Doch Block blieb dran: Nach einer Ecke behielt er die Übersicht und vollendete durch die Hosenträger von Ernestas Macenis im litauischen Tor zum 1:0 (7.). Die Litauer antworteten aber prompt: Nach einem Eckball bekam Fouad Aghnima den Ball nicht entscheidend geklärt. Deividas Reimaris zog aus halblinker Position voll drauf und traf zum Ausgleich, wobei Aghnima noch unglücklich abfälschte (8.).

Die Deutschen hatten bereits fünf Teamfouls auf dem Konto, als Matias Block unglücklich das sechste beging. Den fälligen Zehnmeter verwandelte der litauische Kapitän Justinas Zagurskas unten rechts zum 1:2 (11.). Wittig als Ideengeber von rechts und Xydias mit seinem starken Linken sorgten immer wieder für Torgefahr, brachten das Leder aber nicht im Gehäuse unter. Kim Herterich rettete unterdessen in letzter Sekunde (16.), und Wittig scheiterte kurz darauf an Macenis (17.). Einen weiteren Zehnmeter parierte Pavlos Wiegels (17.) und verhinderte so das 1:3. Tomas Block scheiterte kurz vor der Pause ebenfalls an Macenis (20.).

Kapitän Wittig zeigt Moral

Gleich nach Anpfiff der zweiten Halbzeit setzte Wittig ein Zeichen: Nach einem unsauberen Klärungsversuch von Zagurskas zimmerte der Kapitän den Ball wuchtig zum 2:2 ins litauische Tor (21.). Philipp Pless parierte kurz darauf entscheidend, als Albert Voskunovič es aus der Distanz versuchte (22.). Deutschland hatte jetzt mehr Spielkontrolle und hätte in dieser Phase auch einen Zehnmeter zugesprochen bekommen können. Stattdessen wurde es für Pless wieder brenzlig, als Herterich Reimaris zum Schuss kommen ließ.

Dauerbrenner Wittig störte kurz darauf unermüdlich den litauischen Spielaufbau und spitzelte den Ball zu Herterich, der am litauischen Torhüter scheiterte. Doch Wittig ahnte den Abpraller, nutzte die Chance und brachte Deutschland zehn Minuten vor dem Ende mit 3:2 in Führung (30.). Deutschland drehte nun auf: Maximilian Grünbergs Schuss scheiterte am Keeper, und Tomas Block setzte seinen Abschluss an den Pfosten (31.).

Kurz vor Schluss bot sich Grünberg erneut die Gelegenheit zu erhöhen, frei vor dem Tor stehend brachte er den Ball aber nicht unter Kontrolle. Im Gegenzug war Pless wieder hellwach und verhinderte den Ausgleich (38.). Matias Block sorgte dann für die Entscheidung: Litauen – mittlerweile ohne Torhüter – vertändelte den Ball, Block schnappte ihn sich, lief aufs leere Tor zu und traf zum 4:2-Endstand (40.).