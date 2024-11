Musiala fällt aus – Leweling nachnominiert

Jamal Musiala wird am Montag nicht wie geplant zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach reisen. Der 36-malige Nationalspieler vom FC Bayern München kann Bundestrainer Julian Nagelsmann in den beiden anstehenden Länderspielen in der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande wegen Hüftgelenksbeschwerden nicht zur Verfügung stehen. Für Musiala nominierte Nagelsmann an diesem Freitag Jamie Leweling vom VfB Stuttgart nach. Der 23 Jahre alte frühere deutsche Junioren-Nationalspieler steht damit zum ersten Mal im Kader der A-Nationalmannschaft.

Das DFB-Team kommt von Montag an im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammen. Am 11. Oktober (ab 20.45, live bei RTL) trifft Deutschland zunächst in Zenica auf Bosnien und Herzegowina. Am 14. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) tritt die Nationalmannschaft dann in München zum Rückspiel gegen EM-Halbfinalist Niederlande an. Für den Klassiker gibt es noch Restkarten im DFB-Ticketportal.