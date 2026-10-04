Mit drei Änderungen gegen Griechenland

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft startet heute (ab 20.45 Uhr, live auf RTL) in Griechenland zum Abschluss der Länderspielperiode mit drei Änderungen gegenüber dem Heimsieg gegen Serbien am Donnerstag. Bundestrainer Jürgen Klopp setzt vom Anpfiff ab in Thessaloniki auf Jonathan Burkardt, Lennart Karl und David Raum, die für Nick Woltemade, Serge Gnabry und Maximilian Mittelstädt ins Team rutschen. Die Kapitänsbinde trägt Florian Wirtz.

Die deutsche Startelf: 1 Urbig - 2 Thiaw, 3 Anton, 5 Pavlovic, 8 Bischof, 9 Scherhant, 10 Burkardt, 13 Treu, 15 Karl, 17 Wirtz (C), 22 Raum.