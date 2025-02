Meister nominiert 23-köpfigen Kader für Algarve Cup

Nach dem Wintertrainingslager in Spanien steht für die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft der Algarve Cup in Portugal bevor. Die Mannschaft von Marc-Patrick Meister trifft am 14. Februar (ab 17 Uhr) in Parchal auf Dänemark und am 16. Februar (ab 17 Uhr) auf Spanien, ehe es in Loulé am 19. Februar (ab 12 Uhr) gegen Gastgeber Portugal geht. Für das Turnier, das der Vorbereitung auf die entscheidende zweite EM-Qualifikationsrunde dient, hat der DFB-Trainer nun einen 23-köpfigen Kader berufen.

"Der Algarve Cup in Portugal bietet uns eine großartige Möglichkeit, die im Wintertrainingslager erarbeiteten Fortschritte weiterzuentwickeln und unsere Mannschaft optimal auf die bevorstehende Qualifikationsrunde im März vorzubereiten", so Meister. "Unser Hauptaugenmerk liegt auf unserem eigenen Spiel und der individuellen Entwicklung jedes einzelnen Spielers. Entscheidend ist, dass jeder mit voller Überzeugung seine Fähigkeiten einbringt und mit Klarheit an seine Aufgaben herangeht."

Bei der entscheidenden EM-Qualifikationsrunde trifft der DFB-Nachwuchs vom 17. bis 26. März auf Österreich, Norwegen und Turniergastgeber Spanien. Die deutsche U 17 muss einer der sieben Gruppensieger werden, um sich einen Platz für die Endrunde in Albanien vom 19. Mai bis 1. Juni 2025 zu sichern.

